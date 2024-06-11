獅潭鄉史上最大一筆 1億多元補助重建圖書館、文化會館

苗栗縣獅潭鄉圖書館、文化會館53年歷史危險建築，公所爭取1年多，最近獲得1億多元補助重建，鄉長劉淑能表示這是史上最大一筆補助，一定會好好利用，規畫4層樓的新建築，提供多功能會館。

獅潭鄉圖書館、文化會館日治時代為庄役所所在地，1961年原有木造建築物，改建鋼筋水泥建築，因老舊、漏水，經鑑定是危樓等級，劉淑能上任後規畫重建，她說，重建案獲得獅潭鄉子弟、客委會前主委楊長鎮大力支持，立委邱鎮軍協助爭取，終於有好消息。

邱鎮軍表示，客委會今年客庄創造環境營造計畫，建議核定補助獅潭鄉公所文化會館暨圖書館規畫設計、施工案1億115.1萬元，期待多功能活動中心帶給居民更多美好的感受。

鄉公所指出，重建新建築規畫1樓活動中心、展覽空間及小型戶外空間，2、3樓圖書館，4樓視聽教室，兼具室內會議場地，舊建築目前封館1年多，重建期間公所將於另覓暫時圖書館，預計今年8月會啟用。

「獅潭鄉史上最大一筆補助！」劉淑能說，客委會1億多元補助，公所一定會好好利用，配合款1成1000多萬元，並會依據時程，今年完成委託設計、監造招標，新建築外觀及色調，將要求不突兀，融入獅潭老街風貌，也請鄉親拭目以待。