苗栗容積移轉雙軌制 擬強制7成折繳代金

內政部都市計畫容積移轉實施辦法2014年修正，新增容移代金以接受基地市價核計，但苗栗縣10年來僅1案折繳代金750萬元，縣府近日宣示容移擬採代金與捐地雙軌制，並強制7成以上須折繳代金，以利興闢公設。台中市、桃園市早實施雙軌制，收取代金都有逾150億元，用來取得公設用地。

苗栗縣政府指出，去年都市計畫容積移轉25案，幾乎都以都市計畫4公尺寬人行道、8公尺寬道路，作為送出基地容移。有鑒於建商以相對低價公設地，換取高價建地容積率，研議修正苗栗縣都市計畫容積移轉許可審查標準，折衷擬訂7成以上代金，保留最多3成捐地容移空間，預計7月上路。

苗縣府最近召開建築師公會聯繫會報，宣示容移擬採代金與捐地雙軌制，會中獲得認同，共識有助政府開闢較急需的公設。羅姓建商認為，容移改折繳代金7成是換湯不換藥，只要建案有利潤，還是會配合縣府，他樂觀其成，也可以盡社會責任。

其他縣市如台中市、桃園市與彰化縣都採捐地和代金雙軌併行，新竹市政府考量公設保留地尚未飽和，目前以捐地為原則。台中市都發局2020年11月起迄今收取容移代金約200億元，已支出100多億用來購買公設保留地。

台中市都發局長李正偉說，原台中市區的重劃區都已規畫公設保留地，因地價昂貴，建商主動選擇使用代金。原台中縣區地價較便宜，建商捐地划算，而豐原等縣區地價漲上來，有建商改用代金。