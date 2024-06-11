晴空匯痛失2員 竹市消防局缺席龍舟賽

新竹市端午節龍舟競賽前天、昨天在南寮舊漁港登場，超過800名選手、67支隊伍捉對廝殺，去年勇奪龍舟賽冠軍的新竹市消防局棄賽未上場，據悉因晴空匯火警造成2名消防員殉職，有人認為值此氛圍，不適合參賽。新竹市消防局證實，局內有不同聲音，為維護團結，龍舟賽成員討論之後決定退賽。

據了解，在5月26日晴空匯火警造成金山分隊消防員李詠真與周立鑫殉職後，有基層消防員認為，同仁都還在悲傷當中，高層卻下令加強龍舟訓練，而不是加強火場基礎訓練，決策「不太恰當」。

新竹市消防局長李世恭4日回應，第一時間就請訓練科長、龍舟訓練教官，詢問24名參與龍舟訓練同仁是否繼續參加比賽，因為龍舟隊訓練長達快2個月，同仁反映還是想參加完龍舟比賽。並強調，未說要加強訓練，而是龍舟隊持續既有的訓練。划龍舟也能彰顯團隊的榮譽、向心力、團結。

不過，一連2天賽事不見新竹市消防局出賽，消防局昨天指出，消防局龍舟隊成員想繼續完成比賽，但有其他消防局同仁與民代討論後「此時此刻不應參賽」，龍舟隊成員得知後，為維護消防局團結，經龍舟隊成員討論決定退賽。

新竹市端午龍舟賽共分5組，歷經激烈比拚後昨天落幕，其中機關學校組往年決賽都會上演「警消大戰」，今年新竹市消防局棄賽，由新竹市警察局龍舟隊過關斬將，拿下該組冠軍。