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桃園AI抓汙染 2成誤差引質疑

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市環保局首創「AI環境汙染辨識系統」，不過民代指龜山區南崁溪上游汙染情況仍未改善，認為AI系統準確率要再精進。圖／議員李宗豪提供
桃園市環保局首創「AI環境汙染辨識系統」，不過民代指龜山區南崁溪上游汙染情況仍未改善，認為AI系統準確率要再精進。圖／議員李宗豪提供

桃園市政府去年元旦起首創啟用「AI環境汙染辨識系統」，環保局統計，截至今年4月收到9600件告警、違規裁處共1400萬元。不過，AI系統誤差率最高達2成，民代質疑稽查員頻繁複查，工作量恐不減反增。環保局回應，雖需經人工確認，但處理每件陳情案約可節省至少半小時，不致造成負擔，設備準確度也會持續提升。

桃園市環保局稽查科現有約40名稽查人員，為提高稽查效率，市府去年推出AI環境汙染辨識系統，用於空氣品質、河川水質保護、環境衛生及機車噪音管制等4大層面，並分別監控25根熱點煙囪、114個重要河川及區排放流口。

環保局長陳世偉說，目前AI辨識系統準確率可達8成，系統上路後，比對3年前數據，空品不良日數減少23%、河川生化需氧量減少6.4%、亂丟垃圾陳情數量下降51%、噪音陳情數量也下降23%。

議員李宗豪說，對環保局運用科技執法樂觀其成，但為避免系統誤差，稽查員恐需頻繁複查，工作量不減反增，影響執法效率和公信力；此外，常有民眾反映下大雨時，龜山區南崁溪上游有工廠偷排廢水，至今未改善，辨識準確性也得再優化。

議員許家睿也認為，噪音科技執法效果有限，因為改裝車輛的移動範圍不固定，加上罰則過輕，市府還沒有明確防制措施，要再努力提高執法準確度。

環保局空氣品質保護科長蔡元正說，AI辨識系統辨識到狀況，第一時間自動以LINE訊息回傳市府告警，環保局收到後確認異常，就會派員到場稽查；現階段雖須經人工確認，但可省去過往民眾通報到環保局派員稽查，中間浪費的30到45分鐘，提升55%稽查效率。

蔡元正坦言，AI辨識系統準確率有待提升，環保局除持續更新技術，也會依據民眾陳情熱點，調整偵測器設置位置，落實稽查管制。

噪音 環保局長

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