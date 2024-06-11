SRF廠進駐桃園 黃世杰批張善政「打假球」

桃園市三家SRF廠進駐桃園受挫，在經濟部解套下「敗部復活」。現任法務部政務次長黃世杰前天神隱一天後，昨天他發出聲明批市府明知設廠須經濟部推薦函的法律見解有誤，卻「真放水、打假球」，實在不應再政治操作；他也強調可依「行政程序法」再次廢止入園許可。

年初大選，時任民進黨立委黃世杰曾因此案影響連任。黃世杰昨天發出二點聲明。他表示，據經濟部訴願決定書，市府今年三月廢止三家SRF電廠入園許可處分時，並未論述廢止原因，僅以經濟部收回推薦函為理由，輕率做出處分。

「張善政市長儼然打了一場假球」，黃世杰說，經濟部三度發函告知推薦函僅為「政策表述」，無法律效力；可見市府明知法律見解有誤，卻將有瑕疵的理由做成處分，當然未能通過訴願程序，自然會被經濟部撤銷。市府卻倒果為因，明顯是實質放水。

黃世杰表示，市府並非真的無計可施，市府可依「行政程序法」規定，以造成對當地環境與居民的重大危害為由，再次廢止入園許可，阻止SRF電廠進駐。

對黃世杰指市府執意將有瑕疵的理由做成處分，還獻策如何禁止廠商進駐。桃園市府新聞處長羅楚東回應，三家SRF廠專案入園時間點都發生在黃的立委任內，黃更適用「放水」、「打假球」兩個詞。

市府官員透露，黃世杰說法其實沒太大意義，黃的身份不代表經濟部，獻策未必可行；且要滿足黃所說的「重大危害」等要件不是那麼容易。