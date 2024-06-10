新竹民眾頻接水費催繳詐騙簡訊 台水：發送者「111」才是真的

新竹地區最近有許多民眾收到以台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊，自來水公司第三區管理處呼籲此為「詐騙簡訊」，請民眾千萬不要點擊該網址進行繳費，以防受騙。請民眾認明簡訊發送者為「111」，才是政府機關、國營事業單位所發送的簡訊。

自來水公司第三區管理處指出，新竹多位民眾收到詐騙集團假冒台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊，誘導民眾連結至偽造的官方網頁，並要求輸入信用卡等個人資訊，藉以盜刷信用卡。

為打擊詐騙，自來水公司配合數位發展部推行111短碼簡訊政策，今年起簡訊帳單及催繳簡訊改採「111短碼簡訊」，請民眾認明簡訊發送者為「111」，即為政府機關、國營事業單位所發送的簡訊，非詐騙簡訊，以分辨假冒政府機關的詐騙簡訊。

自來水公司第三區管理處提醒，若民眾收到簡訊如有任何問題或疑慮，請至台水公司官網（https://www.water.gov.tw/）、或電洽本公司客服1910專線查證、或依「內政部警政署165全民防騙網站（https://165.npa.gov.tw/）」教學，攔截詐騙簡訊。

此外，自來水公司第三區管理處呼籲，民眾可以申辦本公司「電子帳單」或「簡訊帳單」，並辦理自動代扣繳，不但享有每期水費折5元，在帳戶正常扣款的情況下，亦不用擔心逾期欠費問題，方便省時又能預防詐騙，現在申辦還有機會獲得50元超商禮券。