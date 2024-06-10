網友連署罷免高虹安 竹市府：尊重、繼續爭取支持

繼基隆市長謝國樑遭基隆市民「山海公民拆樑行動」罷免後，近期有網友在Threads發起「風城安心上路」，要連署罷免新竹市長高虹安。團隊也說明，為何高虹安官司預計7月24日宣判仍要罷免，因若高虹安有罪被解職，副市長邱臣遠還在，就會繼續實行高虹安的意志。新竹市政府對此表示，尊重網友的政治評論。

網友發起的罷免高虹安行動，已啟動第一階段提議連署，除可到雲端下載連結，也可到超商列印，提議連署書郵寄到地址為：30099 新竹武昌街郵局第312號信箱，目前還未有任何實體據點，未來將會持續增設實體連署據點。

發起團隊也說明，參與連署者，需年滿20歲，設籍新竹市滿4個月，連署行動1人僅能填寫1張連署書， 但軍、公、教人士無法參與第一階段提案（第二階段連署可以），填寫過第一階段提案者，第二階段仍然可以填寫。

新竹市政府表示，尊重網友的政治評論，每位公民都可以按照個人意願表達意見和想法。根據最新媒體民調，有近6成市民朋友支持高虹安施政，這代表市府團隊還需再更努力爭取另外4成市民朋友支持。