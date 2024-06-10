桃園SRF廠敗部復活 黃世杰卻反批張善政：真放水、打假球

桃園市政府3月廢止3家SRF廠商進駐桃園科技工業園區，經濟部本月6日撤銷處分，業者「敗部復活」又能進駐。現任法務部政務次長黃世杰在競選桃園立委期間，曾稱市府若反對廠商進場可撤銷許可。今天他發出2點聲明，批市長張善政「真放水、打假球」，並強調市府才有權責決定廠商能否入園，不應再政治操作。

台灣立方、可寧衛、立疆三業者計畫在桃園科技工業區設SRF發電廠，因空汙疑慮爭議不斷，今年總統與立委選舉期間成各方攻防話題。時任民進黨立委黃世杰更因SRF爭議延燒，爭取連任失敗。

昨傳出桃園SRF廠敗部復活消息時，黃世杰未回應，今天則發出2點聲明。黃世杰表示，據經濟部訴願決定書，市府今年3月廢止3家SRF電廠入園許可處分時，並未論述廢止的原因，僅以經濟部收回推薦函為理由，輕率做出處分。

他也指，經濟部已3度發函告知，推薦函僅為「政策表述」，無法律效力，可見市府明知法律見解有誤，卻執意將有瑕疵的理由做成處分，當然未能通過訴願程序的法律審查，也自然會遭經濟部撤銷，從專業角度檢視，不免讓人感覺市府是假廢止、真放水，「張善政市長儼然打了一場假球。」

黃世杰表示，市府並非真的無計可施，實務上行政機關的處分因法律瑕疵被撤銷後，不是不能在完備理由後，另為適法之處分。市府若真心與民意站在一起，想替人民解決問題，可另以「行政程序法」第123條第5款規定，「為防止或除去對公益之重大危害」為依據，以造成對當地環境與居民的重大危害為由，再次廢止入園許可，阻止SRF電廠進駐。

黃世杰表示，遺憾市府處分時草率輕忽，該做的事情不做，僅在事後表示「遺憾」，市府倒果為因，把自己做處分時，刻意放水造成的訴願決定，說成「經濟部持續推動3家SRF廠商進駐」，並表示「後續將落實把關污染物排放權管理，3家廠商需符合環評規定」，明顯已經實質決定要放水讓廠商進駐。

黃世杰說，桃科的主管機關是桃園市政府，只有市府才有權責決定廠商能否入園，若現職民代繼續陪市府打假球，只問顏色、不看是非，就更加證明，無心替百姓解決問題，過去那些話只是選舉時的政治操作，「這一連串精密的算計，請關心此事的市民朋友，不可不慎。」