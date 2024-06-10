大溪老街永安漁港人潮亮綠燈 原來是這原因

端午節連假今天最後一天，過去桃園市大溪老街、新屋永安漁港多處知名景點總是人潮擁擠，桃園市觀光景區舒適度燈號至今天下午1時均顯示綠燈，遊客輕鬆遊逛，不見過去「摩肩擦踵」人擠人現象，令不少遊客意外，市府觀旅局長周柏吟表示，端午連假前2天遊客都在下午出現人潮，今天下午人潮會變紅、黃燈，龍潭大池舉辦市長盃龍舟賽，人潮多亮紅燈，遊客注意安全。

端午節連假第三天，遊客最愛前往的大溪老街、永安漁港、竹圍漁港、新屋綠色走廊，過去人潮最多的景點，至今天中午1時，桃園市觀光景區舒適度燈號顯示，這幾處人潮均顯示綠燈燈號，大溪、復興區沿台七線的各大景點，也是呈現綠燈，車行順暢，大溪警分局長吳傳銘表示，端節連假許多民眾回南部，上山遊客減少，今天上午台七線景點行車順暢，可能到下午之後，遊客會增多，警方在各交通熱點安排警力指揮疏導交通，降低塞車。