3家SRF撤銷案敗部復活？ 桃園觀音人醞釀到中央抗爭

桃園市政府撤銷三家SRF電廠進駐桃園科技工業區專案申請案，沒想到此案在經濟部「敗部復活」，引發觀音地方強烈抗議反彈。桃園市議員吳進昌、許更生和多位里長、里民連日串聯連署，市議員吳進昌今天上午表示，「根本就是官逼民反」，觀音人堅決反對蓋SRF廠，端午節後，地方人將討論北上前往總統府或經濟部抗爭到底，表達觀音反對SRF廠汙染。

桃園市政府3月宣布廢止同意3家SRF發電廠（台灣立方、可寧衛、立疆）進駐桃園科技工業園區，其中一家可寧衛能源公司不滿提出訴願，經濟部在6月6日撤銷市府處分，意味著3家廠商都可繼續設廠。對此，市府表達遺憾，表示將嚴格把關設置程序，捍衛市民健康。

市議員吳進昌表示，去年大選前，民進黨執政的經濟部、前市長鄭文燦表達收回三家SRF電廠推薦函，未料近日被市府撤銷的三家SRF廠，經訴願竟被中央同意敗部復活「自己打臉自己」，況且SRF電廠鄰近海大等學校恐製造汙染，觀音人堅決反對到底。

吳進昌說，和里長、地方人將在端午節後討論北上抗爭，再研議是去總統府或經濟部抗爭，綠營中央把撤銷案再恢復，如同官逼民反，「把觀音人當次等公民」。

市議員許更生、大潭里長彭明聰都說，里民已陸續寫好抗議連署書，SRF廠在3月被市府撤銷後，卻還是繼續在蓋，沒有停止跡象，居民怎能接受？眾人何時北上中央部會抗議，將要再商量。