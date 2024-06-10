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竹縣鼓勵源頭垃圾減量 4鄉鎮列特優獲20萬獎勵金

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
寶山鄉公所清潔隊平日返隊後還要執行垃圾分類工作，相當辛苦。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉公所清潔隊平日返隊後還要執行垃圾分類工作，相當辛苦。圖／寶山鄉公所提供

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場的圾垃越堆越高，常自燃產生空汙遭人詬病，近年縣府積極推動13鄉鎮市垃圾源頭減量和資源回收，去年執行績效由新豐、寶山、新埔以及北埔名列特優，各獲20萬元獎勵金；五峰鄉則拿下最佳進步獎，也獲10萬元獎勵金。

縣府指出，縣內資源回收量十年前僅有7萬8929公噸，去年已高達16萬1507公噸，資收率由當年42％提升到現在高達58％，其中就一般廢棄物回收率上，新竹縣是六都以外的全國第三名，回收率61％。

獲特優鄉鎮中，去年寶山鄉利用中秋晚會加入資收物兌換摸彩活動，引發空前迴響，好績效也讓清潔隊長徐旭輝獲選為模範公務人員；北埔鄉則在公有零售市場辦理「減碳好市券活動」，鄉親只要減塑購物就可換購物抵用券，估算約減用了1500個塑膠袋和容器。

新埔鎮鼓勵鎮民交換二手物，鄉親攜書本、二手袋、文具，甚至是小家電等生活用品都可現場交換；新豐鄉推廣一次性產品減廢、推廣資源再使用以及延長物品生命週期，有效做到全鄉的垃圾減量再利用。至於五峰鄉公所則號召公益團體帶動300名志工參與一樹一山活動，種樹幫助減碳。

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