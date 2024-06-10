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桃林鐵路全線通行「最後一哩路」 預計暑假開工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃林鐵路龜山區南美街386巷到468巷路段，因道路過窄會車不易，市府重新拓寬，原本僅1.85公尺的自行車人行空間，拓寬最大至5.5公尺。圖／桃園市都發局提供
桃林鐵路龜山區南美街386巷到468巷路段，因道路過窄會車不易，市府重新拓寬，原本僅1.85公尺的自行車人行空間，拓寬最大至5.5公尺。圖／桃園市都發局提供

桃林鐵路自行車道工程目前長達14.8公里，民眾反映龜山區南美街386巷到468巷路段，因道路過窄會車不易，桃園市都發局表示，目前已完成拓寬並重新開放使用，原本僅1.85公尺的自行車人行空間，拓寬最大至5.5公尺，而最後一哩路串接台61線工程，預計今年暑假施工。

都發局都市設計科長陳志偉表示，這次工程主要解決龜山區南美街386巷往蘆竹方向約200公尺長的自行車道，該路段因受限中油公司管線經過，多次和中油協調會勘，將原本寬度僅1.85到2.5公尺的車道空間，拓寬至少有2.75公尺，最大空間甚至有5.5公尺寬。

陳志偉表示，此次工程也一起改善南美街386巷前後3個紅綠燈停等區空間，其中最小空間只有4平方公尺，經調整拓寬到9平方公尺，雖只是微整形工程，但因中油管線緊鄰，工程期間中油公司也非常謹慎，派員到現場監測確保安全。除打通道路瓶頸外，也串聯鐵馬道沿線具在地共同回憶的土地公，增設小步道讓民眾可方便進入廟內。

陳志偉表示，桃林鐵路最後1里路串接台61線的工程，目前已到細部設計，預計今年暑假開始施工，明年秋天完成，完工後桃林鐵路總長約將近16公里長；除桃林主線自行車道工程外，目前也積極規畫桃林鐵路與南崁溪自行車道的南北廊道串聯，施工中的營盤溪綠廊工程將優先於今年先完工，縫合在地空間。

桃林鐵路過去運送煤礦至林口發電廠，2012年底停駛後鐵道一度閒置、雜草叢生，市府2018年起分段活化打造成自行車路廊，沿途串連南崁溪自行車道、虎頭山風景區、大有梯田、羊稠坑、五酒桶山等景點。

桃林鐵路龜山區南美街386巷到468巷路段，因道路過窄會車不易，市府重新拓寬，原本僅1.85公尺的自行車人行空間，拓寬最大至5.5公尺。圖／桃園市都發局提供
桃林鐵路龜山區南美街386巷到468巷路段，因道路過窄會車不易，市府重新拓寬，原本僅1.85公尺的自行車人行空間，拓寬最大至5.5公尺。圖／桃園市都發局提供

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