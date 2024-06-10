苗栗容積移轉代金擬7成 縣府：更具公益性考量興闢公設

苗栗縣都市計畫容積移轉，10年來僅1案折繳代金750萬元，絕大多數以相對低價人行道、道路為送出基地，捐公共設施保留地容移到高價的建案接受基地，縣府擬強制7成以上必須折繳代金，化被動為主動，更具公益性考量興闢公設。

縣府最近召開建築師公會聯繫會報， 宣示容移擬採代金與捐地擬採雙軌制，會中獲得認同，共識有助於政府開闢比較急需的公設，縣府指出，「苗栗縣都市計畫容積移轉許可審查標準」修正草案將先預告，送縣府法規會審查，再提報縣務討論通過後公告，希望今年7月就可以上路。

內政部都市計畫容積移轉實施辦法2014年8月修正，新增容移代金以接受基地市價核計，苗栗縣至今僅於2017年1案折繳750萬元代金，縣府舉去年25案為例，幾乎都以都市計畫4公尺寬人行道、8公尺寬道路，作為送出基地容移。

縣府調查目前未設容移代金比例，還有新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市；50%比例有台北市、嘉義市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣；台東縣則是100%，另，新竹縣訂優先容移地區，其他縣市還沒有根據都市計畫容積移轉實施辦法修正審查標準。

縣府指出，許多公設保留地，政府無力徵收，透過容移制度，希望加速取得開闢，但是建商以相對低價公設地，換取高價建地容積率，折衷擬訂7成以上代金，保留最多3成的捐地容移空間。

此外，新法可以讓縣府化被動為主動，更具公益性考量，容移不會過度集中，並評估急迫性、重要性等，例如瓶頸、生活圈道路等，代金收入專款專用在同一都市計畫區內公設取得，有助加快興闢，提升公設服務水準。