李長榮化工舊址 環保老將建議全面徵收 發展高科技

新竹市1980年李長榮化工案喧騰一時，當年包括清大、交大與新竹師院教授都加入抗爭，是台灣環境運動首例。如今李長榮化工土地又開始整地，當年奔走抗爭的新竹市公害防治協會前理事長鍾淑姬建議政府全面徵收，整體規畫朝低汙染、高科技產業發展，不可再走回頭路開發石化工業。

市議員曾資程曾當過水源里長，他說，1980年代戒嚴時期，水源里居民不滿李長榮化工所排放的空汙及廢水影響環境與健康，經多次溝通未改善後發動抗爭，歷經1年多的圍廠抗爭行動，最終成功讓工廠關閉、遷移，過程中還獲得大學教授響應參與，成為環境汙染與公害事件重要的里程碑。

當年的李長榮化工事件掀起民眾對公害的關注，新竹市第一個民間的環保團體「新竹市公害防治協會」也在抗爭期間成立。

曾參與李長榮化工抗爭的新竹市公害防治協會前理事長鍾淑姬回憶，李長榮化工因居民抗爭閉廠、拆除，業者多次想變更地目改建成住商，未能成功，荒廢至今沒有開發。

鍾淑姬說，如今又聽到李長榮化工想開發的消息，她不反對，但認為在新竹土地稀缺情況下，建議政府全面徵收，再整體規畫朝低汙染、高科技產業發展，並要比照竹科台積電、聯電等標準約束。

鍾淑姬指出，像新竹巨城原先是氰胺公司，當時土地嚴重汙染，改建時可是把整個地基開挖，把土統統換掉，如今成功轉型、帶動經濟，但要開發的前提，一定要做好環境、汙染把關才是首要。