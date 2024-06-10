新竹李長榮舊址悄整地 民代促把關

新竹市1980年代爆發李長榮化工工廠事件，居民不滿空汙與水汙造成公害，歷經450天圍廠，最後逼得榮化遷廠。李長榮化工這處面積達9261坪土地閒置30多年，最近被發現悄悄整地，還盛傳土地已解除列管準備交易，民代要求市府全面檢驗地下水、土壤汙染是否合乎標準，嚴格把關再開發使用。

新竹市環保局回應，李長榮化工廠場址過去調查，未超過土壤或地下水汙染管制標準，並非汙染控制場址，但已規畫進場查驗土壤及地下水。都發處也說明，土地在「竹科X計畫第二期」範圍內，未來都市計畫通過後，若地主要開發，必須先完成整體環境汙染檢測，並經都發處許可後才可開發。

YouTube頻道「異色檔案」近日播出「1家新竹化學公司如何被70歲的阿公阿嬤搞到關廠？」大談新竹市1980年李長榮化工案，8天累積35萬人次觀看，再度引起新竹市民關注。

市議員曾資程說，在1980年代，水源里居民發現空氣不時飄來惡臭味，有人呼吸困難、頭暈目眩、咳嗽，連地下飲用水也變色造成農損，還有人染上怪病等。居民自救抗爭，最終成功讓工廠關閉。

曾資程指出，如今因停工而閒置的土地，面積有9261坪，不僅位於頭前溪沿岸都市計畫草案一期，也在竹科X計畫第二期範圍內，地方盛傳已解除列管，正準備交易。他要求市府嚴格把關土地使用。

新竹市環保局指出，李長榮化工廠1982年因排放臭味及廢水，引發民眾抗爭，1987年停工、1996年被註銷工廠登記證。中央及地方環保機關曾做過3次土壤及地下水汙染調查，分析結果皆未超過土壤或地下水汙染管制標準，因此自停工起，皆無列管為控制場址，但正規畫查驗其土壤調查資料。

新竹市都發處指出，李長榮化工新竹廠舊址（隆恩段358地號等）屬非都市土地特定農業區丁種建築用地，雖在頭前溪沿岸地區都市計畫草案範圍，但都市計畫尚未審議通過，土管規定依區域計畫法及非都市土地使用管制規則等規定辦理。