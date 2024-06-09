SRF廠進駐桃科訴願成功 張善政：後續從嚴審查

桃園市府3月宣布廢止3家SRF（固體再生燃料）廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分。桃園市長張善政今天說，全案後續有多個關卡要審查，將嚴格把關。

張善政下午出席植感桃園－植人聚美食祭蔬食市集活動，會後接受媒體聯訪。記者詢問，經濟部撤銷桃園市政府廢止SRF進駐許可的看法及後續作為。

對此，張善政表示，桃園市府把SRF廠商進駐許可廢止後，經濟部將市府的決定撤銷，換句話說，這幾家廠商的入園許可還是成立的，但在開始營運前，還有好幾個關卡要審查，包含排放等事宜，市府將會嚴格把關，絕對捍衛桃園市民的健康。

桃園市府3月22日發布新聞稿指出，針對3家SRF廠商（台灣立方、可寧衛、立疆）進駐桃園科技工業園區案，經濟部曾3度來函表示對廠商的推薦函僅是建議性質，不具法律效力，已予以收回推薦。這3家SRF廠專案入園程序已不完備，將依程序廢止原專案入園同意。

桃園市政府廢止同意專案入園後，可寧衛能源公司不服，提出訴願，經濟部6月6日撤銷桃園市府處分。

經濟部的訴願決定書顯示，桃園市府未於處分函中記載廢止的法令依據，且進駐必要條件為「需為取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件之廠商」及「廠商需承諾事項」2項。

訴願決定書指出，「由經濟部向市府推薦」等會議討論內容僅為機關間協商意見，並非後續個案入園同意處分內容，因此，桃園市政府廢止同意入園處分，自非適法。