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桃園龍舟137隊拚奪標市長掀戰火 警消環電4強猛男搶冠

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）為市長盃龍舟賽開幕，與參賽局處隊伍民眾合影加油。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）為市長盃龍舟賽開幕，與參賽局處隊伍民眾合影加油。記者曾增勳／攝影

慶祝端午節，桃園市龍潭歸鄉文化節今天上午在龍潭大池壓軸舉辦市長盃龍舟賽，由市長張善政主持開幕，全市137多隊伍複賽較勁競爭，市警局、消防局、環保局、大潭電廠的猛男隊伍強勢進入前4強，明天進行冠軍決賽，還有全台唯一水上高樁龍獅爭霸賽、免費煙火秀、無人機展演，張善政歡迎大家來欣賞加油。

龍潭歸鄉文化節的桃園市長盃龍舟賽今、明兩天進行，今年市府隊由副市長王明鉅領軍，與市議會隊伍進行府會對抗，張善政稱市府隊「不是省油的燈」，市議員舒翠玲代表議會隊回應「放馬過來」，熱烈氣氛掀起話題。

張善政說，這兩天137支隊伍比去年多25隊，紛紛下水一顯身手，還有一年一次的水上高樁龍獅爭霸賽，7分鐘水上花火節及客家音樂季精彩可期。

龍潭埤塘龍舟賽源自1915年起，早年耆老及地方人士發起在埤塘舉辦龍舟競賽，至今埤塘龍舟賽已有109年傳統，今，堪稱全台歷史最悠久的埤塘龍舟賽，今年市長盃龍舟競賽吸引137支隊伍較勁奪標，今天各隊複賽競爭，看著龍舟舵手奪旗，一聲加油聲中，龍舟賽競爭前4強。

去年市長盃龍舟賽第3名的市警局隊，今年市警局長吳坤旭下達奪標「冠軍」軍令狀下，與消防局長龔永信、環保局長陳世偉領軍，分別精挑消防猛男及身強力壯的清潔隊員，加上大潭電廠福委會隊以黑馬隊伍在複賽競爭中，脫穎而出分別搶下前4強，搶旗奪標十分精彩，明天4強競爭團體冠軍賽。

張善政表示，端午節龍潭歸鄉文化節與市長盃龍舟賽，從昨天到明天一連3天熱鬧舉辦，今年比賽精采可期，還有市議會議員與市府來做生死戰，誓言要贏回獎盃，各隊比賽非常精彩，白天、晚上還有水上高樁龍獅賽、花火節，還有客家音樂季，邀請市民朋友參加不要錯過桃園龍潭最精采的端午節活動。

桃園市消防局龍舟隊在市長盃龍舟賽複賽奪標搶下4強，明天競爭搶冠軍。記者曾增勳／攝影
桃園市消防局龍舟隊在市長盃龍舟賽複賽奪標搶下4強，明天競爭搶冠軍。記者曾增勳／攝影
桃園市警局龍舟隊在市長盃龍舟賽複賽奪標搶下4強，局長吳坤旭下軍令奪冠軍。記者曾增勳／攝影
桃園市警局龍舟隊在市長盃龍舟賽複賽奪標搶下4強，局長吳坤旭下軍令奪冠軍。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）為市長盃龍舟賽開幕，精彩端午節活動邀請民眾、遊客欣賞加油。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）為市長盃龍舟賽開幕，精彩端午節活動邀請民眾、遊客欣賞加油。記者曾增勳／攝影
桃園市警局龍舟隊在市長盃龍舟賽複賽奪標搶下4強，誓言奪下冠軍。記者曾增勳／攝影
桃園市警局龍舟隊在市長盃龍舟賽複賽奪標搶下4強，誓言奪下冠軍。記者曾增勳／攝影

張善政 龍舟賽

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