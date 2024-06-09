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新竹李長榮化工汙染地準備開發？ 民代要求市府嚴格把關

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
議員曾資程指出，近期許多市民議論紛紛，發現李長榮化工因停工閒置的土地已解除列管，並悄悄整地。記者黃羿馨／攝影
議員曾資程指出，近期許多市民議論紛紛，發現李長榮化工因停工閒置的土地已解除列管，並悄悄整地。記者黃羿馨／攝影

YouTube頻道「異色檔案」播出「1家新竹化學公司如何被70歲的阿公阿嬤搞到關廠？」大談新竹市1980年李長榮化工案，8天累積35萬人次觀看。議員曾資程指出，許多市民議論紛紛，發現李長榮化工因停工閒置的土地已解除列管，並悄悄整地。新竹市都發處表示，該地在竹科X計畫第二期範圍，但因發生汙染，加入開發必須整個基地環境檢測都符合標準。

曾資程指出，1980戒嚴時期，新竹市水源里因當地居民發現每天呼吸的空氣不定時會飄來惡臭味，造成聞到的人會呼吸困難、頭暈目眩、不停的咳嗽，地下飲用水也會不定時變顏色，造成農作物損害，當地居民陸續染上怪病等。

曾資程說，經追查發現，來源是李長榮化工所排放的空汙及廢水造成，居民多次溝通未改善後，自主發起自救活動，後來因清華大學與交通大學教授共同加入得以持續超過425天以上，最終成功讓工廠關閉，成為全台灣首例環保運動，也是環境汙染與公害事件重要的里程碑，後來人稱為「李長榮化工」事件。

曾資程指出，如今因停工而閒置的約9261坪這塊土地，位於頭前溪沿岸都市計畫草案一期，也在竹科X計畫第二期範圍內，目前已解除列管，正準備進行交易。曾資程要求市府嚴格把關土地使用，並全面檢驗地下水、土壤汙染是否合乎標準，再進行開發使用。

新竹市都發處表示，這塊土地確實在「竹科X計畫第二期」範圍內，但因它過去曾發生汙染事件，因此該用地已被獨立出來，沒有加入整體開發計畫，若地主要加入開發，必須先進行整體環境汙染檢測，直到整個基地都符合標準，才可自行提出申請，並經過都發處許可後才可開發。

都發處說明，目前內政部都委會專案小組審議中，因內政部要求需取得行政院核定國家重大建設計畫始同意續審，故市府現階段爭取向國科會竹科管理局以竹科X計畫第二期納入「桃竹苗大矽谷計畫」中，並同步推動跨頭前溪替代道路、果菜批發市場遷建及大新竹輕軌藍線等重大建設計畫。

議員曾資程指出，近期許多市民議論紛紛，發現李長榮化工因停工閒置的土地已解除列管，並悄悄整地，大家都憂心接下來發展。圖／取自新竹市議會直播
議員曾資程指出，近期許多市民議論紛紛，發現李長榮化工因停工閒置的土地已解除列管，並悄悄整地，大家都憂心接下來發展。圖／取自新竹市議會直播

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