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浸水垃圾掩埋場曾是賞鳥景點 議員盼轉型公共遊憩空間

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市浸水垃圾掩埋場已不再收家戶垃圾，300公頃掩埋場只剩下30公頃暫時堆置等待破碎、分選的大型家具、彈簧床。記者黃羿馨／攝影
新竹市浸水垃圾掩埋場已不再收家戶垃圾，300公頃掩埋場只剩下30公頃暫時堆置等待破碎、分選的大型家具、彈簧床。記者黃羿馨／攝影

新竹市浸水垃圾掩埋場已不再收家戶垃圾，300公頃掩埋場只剩下30公頃暫時堆置等待破碎、分選的大型家具、彈簧床。不過，議員廖子齊感慨說，近30年前，浸水垃圾掩埋場和客雅溪對面的金城湖，是新竹海邊最好的賞鳥點，當初建掩埋場時，市府曾經承諾只用10年，10年後會還居民一片公園綠地，結果快3個10年過去了，這裡還是沒有變成公園綠地。

記者實際來到現場，浸水垃圾掩埋場相較其他縣市掩埋場非常乾淨、整齊，也無蚊蠅亂飛，掩埋飛灰和底渣的區域，也都已長出綠草，新掩埋的飛灰、底渣，也用層層太空包裝好，一袋袋依序排好等待掩埋。

廖子齊說，近30年前，浸水垃圾掩埋場和客雅溪對面的金城湖，是新竹海邊最好的賞鳥點，生態相當豐富，是候鳥喜歡的歇腳處，無論是居民，還是當年心痛地看著市府把水鳥的家變成掩埋場的鳥友們，其實心裡都有個期待這裡能夠復育植被，還原自然環境以及變成一處可以讓市民親近，讓居民感到驕傲的公園。

廖子齊說，她能理解新竹市終究需要一片土地來掩埋焚化爐每天產生的底渣，目前浸水掩埋場內也還有資源回收站、二手家具的再生展示場、海洋廢棄物的暫存場，還有處理廢棄物、資收物甚至循環再生物品的場域。

廖子齊認為，這些區域不但還有環保業務的需要，同時也有環境教育的功能，但是浸水掩埋場其實還有很大的空間，是已經不再使用的掩埋區域，也盼環保局重新活化，轉型為公共遊憩空間。

廖子齊也憂心，浸水掩埋場鄰近海岸線，先前因掩埋飛灰和底渣的底層防護不足，導致水體被檢驗出狀況，因此市府也編列預算，加強結構地基，避免再發生汙染海岸生態。

新竹市環保局表示，焚化廠升級完成後，現行處理量達每天680公噸以上，量能足以處理新竹市產出的家戶垃圾，目前掩埋場大型廢棄物只剩巨大家具（含複合式材質）約80噸；廢棄彈簧床約60公噸，依委外廠商，不定期於現場進行拆解作業；廢輪胎約35噸，由委託處理業每月進場載離。

環保局強調，這些暫置大型廢棄物，已爭取循環署補助採購履帶式大型廢棄物破碎機，分選產出的資源物可再行變賣，循環再利用。

新竹市浸水垃圾掩埋場已不再收家戶垃圾，300公頃掩埋場只剩下30公頃暫時堆置等待破碎、分選的大型家具、彈簧床。記者黃羿馨／攝影
新竹市浸水垃圾掩埋場已不再收家戶垃圾，300公頃掩埋場只剩下30公頃暫時堆置等待破碎、分選的大型家具、彈簧床。記者黃羿馨／攝影
議員廖子齊認為，浸水掩埋場其實還有很大的空間，是已經不再使用的掩埋區域，也盼環保局重新活化，轉型為公共遊憩空間。記者黃羿馨／攝影
議員廖子齊認為，浸水掩埋場其實還有很大的空間，是已經不再使用的掩埋區域，也盼環保局重新活化，轉型為公共遊憩空間。記者黃羿馨／攝影
記者實際來到現場，浸水垃圾掩埋場相較其他縣市掩埋場非常乾淨、整齊，也無蚊蠅亂飛，掩埋飛灰和底渣的區域，也都已長出綠草，新掩埋的飛灰、底渣，也用層層太空包裝好，一袋袋依序排好等待掩埋。記者黃羿馨／攝影
記者實際來到現場，浸水垃圾掩埋場相較其他縣市掩埋場非常乾淨、整齊，也無蚊蠅亂飛，掩埋飛灰和底渣的區域，也都已長出綠草，新掩埋的飛灰、底渣，也用層層太空包裝好，一袋袋依序排好等待掩埋。記者黃羿馨／攝影

廢棄物 新竹

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