潮境山崩前車之鑑 苗栗縣3路段警告「前有落石」
台2線基隆市潮境公園旁3日嚴重山崩，道路邊坡問題受到注目，苗栗縣政府目前在苗21線、苗62線及縣道126線易致災路段，建置邊坡監測系統，其中，126線6月7日亮燈「前有落石」、「禁止通行」，告警提醒用路人安全。
苗栗縣山坡地占8成以上，台3線等道路蜿蜒在山區，也有發生邊坡坍方的風險，縣議員陳春暖認為台2線潮境公園旁嚴重山崩是前車之鑑，質詢縣府準備好了？要求縣府做好監測邊坡穩定等工作，「預防勝於治療」，避免發生意外。
縣府工務處長古明弘說，易坍方地點縣府造冊列管，其中，苗21線南庄鄉、苗62線泰安鄉，及126線頭屋鄉、獅潭鄉交界處，導入智慧科技防災監控系統，如果發生數據異常，立即會在前、後，50或100公尺LED牌面告警。
工務處指出，苗62線2.1公里與6.2公里、126線23.1公里與28.5公里，去年12月布設邊坡即時監控系統，當落石滯留在辨識範圍內達5秒，「前有落石」、「禁止通行」亮燈，並透過LINE通報。
工務處統計至目前陸續發生33次落石通報，尤其0403地震發生後有14次，大多數是小石頭，僅有最近一次6月7日中午12點2分126線28.6公里處發生落石有安全之虞，縣府即刻派工排除，沒有造成更大災害。
此外，苗21線12.5公里邊坡前年8月建置監測系統，當傾斜儀感應傾斜角度0.1度，或時雨量逾40毫米，亮黃燈預警；傾斜0.14度、時雨量逾45毫米，橙燈警戒；傾斜0.21度、時雨量逾60毫米，紅燈行動，立即派員查勘地貌變化及後續處置作為，統計苗21邊坡監測黃燈預警10次，但去年初補強工程後，至目前並未再發生。
工務處表示，3處災害監測除了防災、減災外，並可以根據資料分析災害潛勢，將來在高潛勢區域特別加強或優先處理各項減災措施及整備事項，並作為縣內設置科技防災系統參考依據。
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