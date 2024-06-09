竹北西區嫌惡設施回饋金 副議長王炳漢建議留用地方

新竹縣竹北市西區有汙水處理廠、垃圾掩埋場以及興建中的高效能垃圾熱處理設施，新竹縣議會副議長王炳漢指出，遭受這些嫌惡設施影響的是竹北西區居民，回饋金的運用卻未專門用於實質補償居民，他認為不公平，要求補償金應該留用地方。新竹縣環保局表示，將持續與竹北市鄰近焚化爐的7個村里長溝通討論。

「這些回饋金算是損失補償費，誰的權益受損，就該要用來照顧誰。」王炳漢說，這些經費美其名為回饋金，但其實就是一種補償性質的經費，補償的對象當然就是因為與這些嫌惡設施為鄰而蒙受損失的竹北西區當地居民，如果沒有實質損失的人或地區，也能分享這些補償費，那回饋金就名不符實了。

王炳漢也說，竹北市目前雖然房價高漲，號稱是整個大新竹地區的首善之區，但西區的很多公共服務卻還停留在偏鄉的水準，例如自來水普及率、天然氣安裝率都不高，當地鄉親想要申請這些公共服務，往往因為距離主幹管的距離過遠，需要自行支應高額的延管費用，難以如願。

王炳漢強調，他爭取這些回饋金全數留用竹北市西區，就是希望用來支應這種政府無法用公部門預算投入的公共服務部分，包括老舊管線更新和新住戶申裝的延管經費，這才是竹北市西區民眾真正需要的實質回饋，而且隨著鋪設的管線越來越普及，可以受惠的居民也會越來越多，對西區未來的發展也才有正面幫助。

新竹縣環保局表示，縣府目前草擬的高效能垃圾熱處理設施回饋金自治條例草案，其範圍包含垃圾熱處理設施所在地村里及以設施為中心點起算3公里範圍內的周邊鄰近里、村。

環保局表示，其中回饋金使用計畫審議原則為遵守公平、公正原則，並符合地方需求；使用於改善地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設、公共設施之維護管理及建立地方特色等公益事項。此外，涉及直接回饋里、村民部分，應以設籍於回饋地區里、村滿1年者為限。