竹縣焚化爐明年開燒？1天可黏滿5張黏蠅紙 里長促健檢補助要先來

垃圾百岳遍布全台，新豐掩埋場5年來自燃火災高達71次，經本報報導後，新竹縣環保局強調，興建中的焚化廠今年底前可進行試燒作業，明年中正式商轉，設計容量每天處理500公噸。不過，住在掩埋場附近的竹北市尚義里長曾福表示，不管是掩埋場或焚化廠，造成的空汙、落塵、蟲害受苦的都是居民，3年多前爭取的每年里民健檢補助仍沒下文。

曾福指出，垃圾問題居民受苦已久，別說是大火造成的惡臭，平時蚊蟲、蒼蠅特別多，一天可黏滿3至5張黏蠅紙，但殺蟲劑、黏蠅紙、口罩等物資，還要「去討」才有，由於空汙、髒亂和蟲害，3年多前他也向縣府爭取比照雲林麥寮六輕廠，提供里民每年1次健檢，當時縣府也允諾，結果到今天還是沒有。

「受苦的都是我們，住很遠也要回饋金，對我們不公平。」曾福說，即使焚化廠蓋好，垃圾慢慢化去，但還是會有新的空汙、落塵、垃圾水問題，且掩埋場要挖起來焚化，過程產生的惡臭更糟糕，建議縣府要每天要清洗垃圾車，周遭環境也要消毒，減低空氣汙染和蟲害。

曾福感嘆，同樣是竹北市，即使緊鄰西濱公路、交通便利，但因為掩埋場、焚化廠這些嫌惡設施發展牛步，淪為最落後的地區，連建商也不願意來蓋房子，更別說縣府對此有任何發展，希望縣府運用回饋金時，能幫當地居民建置基本設施，如國民運動中心、購物中心等，帶動地方經濟和人流。

新竹縣環保局表示，關於垃圾去化，無法具體給出3年、5年時間，但已盡速尋多元去化管道。環保局也加強資源回收及垃圾減量宣導，並執行跟車破袋檢查作業，以及垃圾減量措施，包括去年10月起禁用一次性塑膠飲料杯、推動辦桌、公有市場及夜市垃圾減量。