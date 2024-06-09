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SRF電廠進駐桃園「敗部復活」 藍批官逼民反 不排除揭竿而起

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府3月宣布廢止同意3家SRF電廠進駐桃園科技工業園區，但6日被經濟部撤銷處分，引發地方譁然。圖為地方先前拉布條抗議。本報資料照片
桃園市政府3月宣布廢止同意3家SRF電廠進駐桃園科技工業園區，但6日被經濟部撤銷處分，引發地方譁然。圖為地方先前拉布條抗議。本報資料照片

SRF電廠進駐桃園議題持續延燒，桃園市政府3月宣布廢止同意3家SRF電廠進駐桃園科技工業園區，但6日被經濟部以「2022年專案核准入園時桃市府並未具體明述推薦函為必要條件」為由，撤銷處分，引發地方譁然。在地民代不滿痛批，執政黨等於在魚肉鄉親、出賣最挺民進黨的觀音鄉親，揚言不惜代價抗議到底，不排除揭竿而起。

台灣立方、可寧衛能源、立疆開發3家企業計畫在桃園科技工業區設SRF發電廠，其中，台灣立方和可寧衛能源公司已分別於2021、2023年動工，立疆開發因未取得建照、尚未動工。

由於電廠空汙爭議不斷，市府今年3月宣布，因經濟部收回推薦函，3家SRF廠專案入園程序不完備，廢止原專案入園同意。但在可寧衛能源公司提出訴願後，經濟部上周四撤銷市府處分。

國民黨立委涂權吉表示，SRF議題去年立委選舉期間受到關注，當時行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、立委黃世杰都信誓旦旦，表示市府若反對廠商進場可以否決，然而當市長張善政撤銷業者許可時，經濟部又讓廠商訴願成功，前後邏輯錯亂，證明SRF進駐觀音從頭到尾就是政治考量，完全沒有公信力可言。

「執政黨最終還是決定出賣最挺民進黨的觀音鄉親。」國民黨市議員吳進昌說，此次立委選舉前，時任經濟部長王美花及立委黃世杰都說經濟部已經撤銷推薦函，後續市府可以自主決定撤銷許可，但現在又讓廠商訴願成功，無疑是官逼民反。

他強調，在SRF議題上，綠營當初還做黑函說市府無作為，抹黑市府是SRF發電廠的護法，如今看來最大的護法莫過於民進黨政府，民進黨等於在魚肉觀音鄉親，地方會不惜一切代價，抵抗綠營戕害觀音鄉親，不排除揭竿而起。

記者今上午致電台灣立方、可寧衛能源、立疆開發，皆尚未取得回應。

SRF 觀音

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