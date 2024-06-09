經濟部撤銷市府處分 SRF電廠進駐桃園「敗部復活」掀波 桃市府：遺憾

桃園市政府3月宣布廢止同意3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區，其中一家可寧衛能源公司不滿提出訴願，經濟部上周四撤銷市府處分，代表3家廠商都可繼續設廠。對此，市府表達遺憾，表示將嚴格把關設置程序，捍衛市民健康。

台灣立方、可寧衛、立疆3家企業計畫在桃園科技工業區設SRF發電廠，因空汙疑慮爭議不斷，一度成為選舉攻防話題。市府今年3月宣布，由於經濟部收回推薦函，3家SRF廠專案入園程序不完備，因此廢止原專案入園同意。

據悉，台灣立方和可寧衛能源公司已分別於2021、2023年動工，立疆開發則因尚未取得建照還沒動工。市府廢止同意專案入園，引發可寧衛能源公司不滿，事後提出訴願，經濟部本月6日撤銷市府處分。訴願決定書表示，市府未於處分函中記載法令依據，僅稱依行政程序法等規定辦理。

另，依經濟部工業局2020年12月23日「研商桃園科技工業區再生能源產業申請入園案」會議結論，雖入園申辦程序包含「由經濟部向市府推薦」，但該會議討論內容僅為「機關間協商意見」；經濟部2022年函文雖提及上述進駐條件及入園申辦程序，仍屬「機關間協商及政策表述性質」。

經濟部強調，市府2022年同意SRF發電廠進駐的裁量基礎事實僅「需為取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件之廠商」及「廠商需承諾事項」2項，並未包含「由經濟部向市府推薦」等，市府後續廢止同意入園的處分，自非適法。

市府今天發表聲明，強調專案入園的程序與條件，已明訂於2020年12月23日經濟部工業局召開的專案會議，廠商需取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部向市府推薦，廠商再向市府申請入園，因此若無經濟部先向市府推薦，市府不會允准入園許可。

市府表示，經濟部訴願決定書所持理由，弱化推薦函的必要性，僅視推薦函為「機關間協商與政策表述」，忽略市府審查時，需視廠商是否取得經濟部推薦函的事實；對經濟部持續推動3家SRF廠商進駐，市府將落實把關汙染物排放權管理，3家SRF廠商需符合環評規定，確保市民健康。