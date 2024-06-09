龍舟賽欠掌舵者 苗栗舵手訓練營機長也參加

苗栗縣全縣龍舟錦標賽明天端午節舉辦，竹南鎮公所承辦20多年，但因老舵手凋零，欠缺「掌舵者」，今年參賽隊伍、組別減少。竹南鎮公所首開先例辦舵手訓練營，透過網路召募學員，有21人參加，還有開飛機的機長、科學園區工程師來參加，為傳承龍舟文化盡心力。

竹南鎮公所表示，龍舟比賽的中港溪出海口河段，受潮汐影響水流變化大，與平穩的水庫、池塘不同，只有多年老經驗的漁民能勝任舵手，但老舵手凋零難覓，前幾年龍舟賽還請出90歲高齡的前輩舵手撐場，今年首度舉辦訓練營，希望培養新血和人才儲備庫，有21人從各地來參加。

舵手訓練營密集集訓3天，講師是4名7、80歲的老舵手，學員來自各行各業，有開過飛機的機長、科學園區工程師，還有教育界、軍人及服務業，結業後先選出4到6人，協助今年的龍舟賽擔任舵手，不過往年競爭最激烈的社會組、青工組，還是要由老舵手出馬掌舵。

從桃園來的楊昱是少數女性學員，她說沒有划過龍舟，但有朋友是龍舟隊選手，因為覺得「當女舵手很帥」報名參加，3天練習感覺「很累」，要划舟還要學掌舵，尤其船舵很重，方向很容易就被拉走，但老舵手認真指導，讓她受益良多。

77歲老舵手邱參合說，他年輕時就到外海捕烏魚，海上10級風浪都碰過，但後來魚源減少，還到外地打工，回苗栗後都在中港溪出海口河段捕蟳、土龍，擔任龍舟賽對手已超過20年。