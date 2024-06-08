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桃園閩南文化節登場 藝閣踩街眾人緊追仙女發糖

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
藝閣花車上的仙女手持花籃分送糖果零食，象徵分送福氣，沿途不少民眾緊跟左右瘋搶。記者陳俊智／攝影
藝閣花車上的仙女手持花籃分送糖果零食，象徵分送福氣，沿途不少民眾緊跟左右瘋搶。記者陳俊智／攝影

端午連假首日，「2024桃園閩南文化節」今天在藝閣踩街中熱鬧登場，為期2周的系列活動，明天有壽山巖觀音寺的舞龍舞獅和八塊厝民俗藝術村的香包DIY、立蛋及陸上龍舟接力，即使錯過了，22、23日陽光劇場的藝陣大匯演也能看到由各種傳統民俗技藝串接成全新舞台劇，而且2天劇碼都不同，文化局歡迎民眾攜家帶眷前往。

文化局表示，「藝閣」常見於迎神賽會，一般是由真人扮演神話、戲劇人物坐在華美的亭台樓閣裝飾車上繞行街廓，一方面賞心悅目，一方面藉此民間傳說故事及小說戲曲情節寓教於樂。早期扮演仙女、神降的藝閣人物還會沿街分送糖果零食，代表分送福氣與平安。

桃園閩南文化節的藝閣踩街邁入第10年，參與隊伍越來越多，除了宮廟、學校和民間社團協會，也有社區報名參加，今年40支隊伍綿延超過1公里，十分壯觀。

帶頭的藝閣花車仙女沿街分送糖果玩具，不少家長帶著小孩緊跟在花車左右，看著小孩伸手討糖，自己也重溫兒時情懷；副市長蘇俊賓與立委邱若華也在花車後方壓陣，帶著孫悟空、豬八戒、土地公和土地婆等眾神仙及神將官熱鬧踩街。

文化局表示，桃園閩南文化節內容豐富，除了藝閣踩街，16日晚上在新永和市場舉辦的總舖師辦桌開放認桌即秒殺，但明、後2天在八塊厝民俗藝術村還有傳統香包DIY、立蛋和陸地龍舟，明晚在壽山巖觀音寺也有精彩的舞龍舞獅競技，而22、23日的藝陣大匯演更會整合前幾場的精采傳統技藝，透過故事串接成全新舞台劇，節目精彩可期。

除了熱鬧的活動，文化藝術節也有靜態的省思討論，15日在桃園市綜合會議廳登場的國際論壇將以「跨域連結、本土國際」為主題，討論如何凝聚桃園閩南文化的共識，深化文化底蘊。

桃園閩南文化節藝閣踩街邁入第10年，今年共40支隊伍報名，各式各樣花車與團體組成綿延1公里的超長隊伍，十分壯觀。記者陳俊智／攝影
桃園閩南文化節藝閣踩街邁入第10年，今年共40支隊伍報名，各式各樣花車與團體組成綿延1公里的超長隊伍，十分壯觀。記者陳俊智／攝影
桃園閩南文化節藝閣踩街金在八德登場，遊行隊伍的舞龍隊見男童揮手打招呼，親切彎腰低頭互動，反讓男童羞澀不敢靠近，可愛模樣逗笑不少旁人。記者陳俊智／攝影
桃園閩南文化節藝閣踩街金在八德登場，遊行隊伍的舞龍隊見男童揮手打招呼，親切彎腰低頭互動，反讓男童羞澀不敢靠近，可愛模樣逗笑不少旁人。記者陳俊智／攝影
桃園閩南文化節藝閣踩街邁入第10年，今年共40支隊伍報名，各式各樣花車與團體組成綿延1公里的超長隊伍，十分壯觀。記者陳俊智／攝影
桃園閩南文化節藝閣踩街邁入第10年，今年共40支隊伍報名，各式各樣花車與團體組成綿延1公里的超長隊伍，十分壯觀。記者陳俊智／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（右5）和立委邱若華（右3）今天也參加藝閣踩街，帶領隊伍穿街走巷。記者陳俊智／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（右5）和立委邱若華（右3）今天也參加藝閣踩街，帶領隊伍穿街走巷。記者陳俊智／攝影
桃園閩南文化節藝閣踩街邁入第10年。記者陳俊智／攝影
桃園閩南文化節藝閣踩街邁入第10年。記者陳俊智／攝影
桃園閩南文化節今天在藝閣踩街中熱鬧登場，為期2周的系列活動內容豐富，節目精彩可期。記者陳俊智／攝影
桃園閩南文化節今天在藝閣踩街中熱鬧登場，為期2周的系列活動內容豐富，節目精彩可期。記者陳俊智／攝影
桃園閩南文化節藝閣踩街熱鬧非凡，神將團也現身在隊伍中。記者陳俊智／攝影
桃園閩南文化節藝閣踩街熱鬧非凡，神將團也現身在隊伍中。記者陳俊智／攝影

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