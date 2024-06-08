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桃園捷運票選站名 景福宮藝閣踩街、神將出動拉票
桃園市政府6月11至24日要舉辦捷運綠線15座車站命名線上票選，大廟景福宮鄰近G08站，廟方全力爭取命名為「景福宮站」。
今天市府辦閩南文化節藝閣踩街，景福宮也受邀參加，廟方請鈞天社安排，突破以往傳統踩街以宮廟神明為主題，此次藝閣車桃園大廟再次運用巧思，安排招財、進寶、土地公、濟公、三太子5神將，手持法器變化為「挺綠線捷運」「挺景福宮站」的手舉牌爭取支持車站命名，並搭配音樂製作人林垂立作詞譜曲的桃園大廟開漳聖王主題曲。
景福宮主委簡征潭說，景福宮是桃園的重要大廟，希望能像台北捷運的善導寺站，有一個可以彰顯地方信仰文化的站名，於是請大廟活動組長簡馨泓設計藝閣車及表演內容，請大家在捷運車站命名票選期間，全力支持G08站為「景福宮站」。
簡征潭說明，桃園景福宮又稱桃園大廟，香火鼎盛，興建於西元1745年（乾隆10年）為市定古蹟。由於腹地寬廣廟貌恢弘，民間多俗稱桃園大廟，正殿主祀開漳聖王兼祀玄壇元帥，兩側配祀觀音與媽祖。簡馨泓表示，景福宮此次參加閩南文化節藝閣踩街隊伍跳脫傳統風格，推出主題為「喜迎綠線捷運．挺G08設景福宮站」的藝閣車，主委簡征潭與副主委陳正忠、總幹事李詩明與全體委員、監事都參加為「景福宮站」拉高票。
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