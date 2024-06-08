桃園長美里長罷免案投票「差15票未過關」 她激動感謝：里民眼睛雪亮

桃園市桃園區長美里長林秀貞被部分里民抱怨常找不到人，像「幽靈里長」，發起連署罷免。桃園市選委會今天舉行罷免投票，結果為同意罷免229票、不同意161票、無效票8票，同意票雖多過不同意票，但差15票罷免票數未達法定門檻，罷免案不通過。

桃園區公所表示，連署罷免里長時選舉人數為978人，連署人需為總數十分之一，當時143人連署罷免案成立；罷免投票公告時選舉人數973人，同意票需過選舉人總數四分之一（244票），有效同意票必須多於不同意票，開票結果同意罷免229票（差15票）、不同意161票、無效票8票，罷免案不通過，投票結果需以市選委會公告為準。

開票結果出來後，林秀貞激動地表示，非常感謝長美里的里民作為里長的靠山，里民的眼睛是雪亮、聰明、有睿智的，他們會支持認真做事的里，未來也會更加努力為里民服務。