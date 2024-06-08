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桃園中壢石頭里長補選出爐 前里長劉柏成564票勝出

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢石頭里長今年3月罷免通過，今舉行補選，前里長劉柏成當選。記者翁唯真／攝影
桃園中壢石頭里長今年3月罷免通過，今舉行補選，前里長劉柏成當選。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢區石頭里前里長王子林被里民認為是「幽靈人口」，今年3月罷免案通過，今天舉行補選，48歲素人林世鋒對上32歲的前里長劉柏成，其中現場開票結果，劉柏成以564票擊敗得票170票的王世鋒，當選石頭里第3屆里長，詳細結果由選委會公布。中壢區公所將於6月21日上午舉行就職典禮。

王子林2022年同額競選當選石頭里長，不過被部分里民認為服務不夠，對里民關心少，遭連署提罷免案，今年3月同意罷免535票，不同意罷免49票通過罷免。

石頭里長今補選，2人參選，其中王世鋒為石頭里民防隊員，喊出希望里內守望相助，不要內耗空轉，並打造站前商圈成西門町，而劉柏成曾任石頭里長，過去因意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票，被褫奪公權，現在捲土重來，更打出過去多項政績，今順利當選。

石頭里本次可投票人數共1569人，現場開票共有736票，其中劉柏成獲得564票，王世鋒170票，2票無效票。開票結果一出來，許多民眾紛紛送上恭喜，劉柏成也感謝選民支持。桃園市選委會表示，13日內將開選委會確認選舉結果，14日內公告，而中壢區公所將於6月21日上午舉行就職典禮。

投票 罷免 補選 選委會

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