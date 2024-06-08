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苗栗高鐵土地「鹹魚翻身」？ 縣府標售3筆進帳6.5億元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府最近標售高鐵特定區5筆非公用土地，包含產業專用區及住宅區土地，其中3筆住宅用地都標出，總面積3177坪，特定區未來發展被看好，示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府最近標售高鐵特定區5筆非公用土地，包含產業專用區及住宅區土地，其中3筆住宅用地都標出，總面積3177坪，特定區未來發展被看好，示意圖。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府最近標售高鐵特定區5筆非公用土地，包含產業專用區及住宅區土地，其中3筆住宅用地都標出，總面積3177坪，標售金額6億5000多萬元，平均每坪單價20萬餘元，標售所得將先償還縣有財產開發基金部份貸款，減輕利息支出負擔。

未標售出的產專區已是特定區最後2筆待標售土地，縣府強調有面積大、地段佳、地形完整等優勢，增值潛力大，歡迎各界來投資苗栗。

縣府財政處指出，這次標售的5筆土地先前也經歷數十次流標，縣有財產開發基金6月6日開標，投標者多為台北、桃園、新竹、台中的民眾及建商參與，開標結果總計售出3筆住宅土地，面積共1萬503平方公尺，約3177坪，平均每坪單價20萬餘元，熱絡程度顯示苗栗縣未來發展性及投資價值已被看好。

財政處表示，高鐵特定區縣有地原有23筆可標售，總面積17萬430平方公尺，約5萬1555坪，包含高鐵產業專用區、科技商務專區、商業區及住宅區土地，迄今已陸續標出21筆，目前只剩2筆面積約7萬2000多平方公尺的產專區用地，這次標售的5筆土地也曾流標數十次。

後龍籍縣議員林寶珠表示，高鐵特定區交通十分便捷，有台72線快速道路、國道3號及省道台1線、台13甲線連接，在目前其他高鐵特定區土地飆升及頭份、竹南房地產外溢效應影響，土地價格也節節攀升，未來前景地方都相當看好。

財政處表示，縣有財產開發基金剩下這2筆產專區面積大、地段佳、地形完整、交通便利、增值潛力大，適合投資或經營，且鄰近後龍高鐵站區，目前高鐵營運量及出入旅客不斷提升，周邊公共設施及建案日益增多，歡迎各界踴躍來投資苗栗。

苗栗縣政府最近標售高鐵特定區5筆非公用土地，包含產業專用區及住宅區土地，其中3筆住宅用地都標出，總面積3177坪，特定區未來發展被看好，示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府最近標售高鐵特定區5筆非公用土地，包含產業專用區及住宅區土地，其中3筆住宅用地都標出，總面積3177坪，特定區未來發展被看好，示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府最近標售高鐵特定區5筆非公用土地，包含產業專用區及住宅區土地，其中3筆住宅用地都標出，總面積3177坪，特定區未來發展被看好，示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府最近標售高鐵特定區5筆非公用土地，包含產業專用區及住宅區土地，其中3筆住宅用地都標出，總面積3177坪，特定區未來發展被看好，示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府最近標售高鐵特定區5筆非公用土地，包含產業專用區及住宅區土地，其中3筆住宅用地都標出，總面積3177坪，特定區未來發展被看好，示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府最近標售高鐵特定區5筆非公用土地，包含產業專用區及住宅區土地，其中3筆住宅用地都標出，總面積3177坪，特定區未來發展被看好，示意圖。記者胡蓬生／攝影

房地產 苗栗縣 高鐵

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