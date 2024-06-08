苗栗高鐵土地「鹹魚翻身」？ 縣府標售3筆進帳6.5億元

苗栗縣政府最近標售高鐵特定區5筆非公用土地，包含產業專用區及住宅區土地，其中3筆住宅用地都標出，總面積3177坪，標售金額6億5000多萬元，平均每坪單價20萬餘元，標售所得將先償還縣有財產開發基金部份貸款，減輕利息支出負擔。

未標售出的產專區已是特定區最後2筆待標售土地，縣府強調有面積大、地段佳、地形完整等優勢，增值潛力大，歡迎各界來投資苗栗。

縣府財政處指出，這次標售的5筆土地先前也經歷數十次流標，縣有財產開發基金6月6日開標，投標者多為台北、桃園、新竹、台中的民眾及建商參與，開標結果總計售出3筆住宅土地，面積共1萬503平方公尺，約3177坪，平均每坪單價20萬餘元，熱絡程度顯示苗栗縣未來發展性及投資價值已被看好。

財政處表示，高鐵特定區縣有地原有23筆可標售，總面積17萬430平方公尺，約5萬1555坪，包含高鐵產業專用區、科技商務專區、商業區及住宅區土地，迄今已陸續標出21筆，目前只剩2筆面積約7萬2000多平方公尺的產專區用地，這次標售的5筆土地也曾流標數十次。

後龍籍縣議員林寶珠表示，高鐵特定區交通十分便捷，有台72線快速道路、國道3號及省道台1線、台13甲線連接，在目前其他高鐵特定區土地飆升及頭份、竹南房地產外溢效應影響，土地價格也節節攀升，未來前景地方都相當看好。