北埔老街火警！店家報紙、井水滅火「越滅越旺」 路人狂勸不聽

新竹縣知名景點北埔老街今天上午發生一起離奇火警，店家疑似操作烹飪器材不慎起火，急忙「蓋報紙、打井水」要滅火，但火卻無法澆熄，還越燒越旺，旁人急忙拿來鍋蓋幫忙滅火，反被店家直接掀開，大火瞬間竄出，讓不少路過民眾捏把冷汗。

據了解，事發在今天上午10時許，北埔老街的攤販突然竄出火勢，嚇得該店家拿著一疊報紙試圖要把火蓋熄，但完全無法控制火勢，而因一旁就有手壓井水，店家還急忙使出全身力氣打井水要滅火，沒想到火完全澆不熄，還越燒越旺。

一旁路過民眾急忙拿來鍋蓋蓋住火源，原本已經不見明火，沒想到店家竟然又把鍋蓋掀開，火勢瞬間就又竄了出來，還有逛街民眾大喊是油鍋起火「不能澆水！」、「不要管它」，但店家仍不顧旁人勸阻，執意用井水滅火。

隨後又有名男子拿來大鐵鍋，直接把大火蓋住，但又再次被店家掀開「不要蓋啦」，鐵鍋還直接滾到老街馬路上，滅火過程險象環生。據目擊攤商表示，疑似是店家操作卡式爐瓦斯罐不慎，沒有卡緊，才造成瓦斯外洩起火，且滅也滅不掉。

新竹縣消防局提醒民眾，若遇瓦斯罐起火，第一步應該是先疏散周遭並通報消防人員到場，其次是移除火源周邊易燃物，再者是使用化學滅火器滅火，或使用大塊的「濕毛巾」直接完全覆蓋火源即可達到隔絕空氣滅火。灑水則因無法阻隔空氣，反而會造成持續燃燒、復燃。