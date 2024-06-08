快訊

「莊春仁」中藥廠疑製造偽藥 高市已下架封存17瓶涉案藥品

讀台大醫浪費人才？蘇姿丰父發言掀網議 名醫同意但揭1關鍵勝美國

北埔老街火警！店家報紙、井水滅火「越滅越旺」 路人狂勸不聽

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣知名景點北埔老街今天上午發生一起離奇火警，店家疑似操作烹飪器材不慎起火，急忙「蓋報紙、打井水」要滅火，但火卻無法澆熄，還越燒越旺，旁人急忙拿來鍋蓋幫忙滅火，反被店家直接掀開，大火瞬間竄出，讓不少路過民眾捏把冷汗。

據了解，事發在今天上午10時許，北埔老街的攤販突然竄出火勢，嚇得該店家拿著一疊報紙試圖要把火蓋熄，但完全無法控制火勢，而因一旁就有手壓井水，店家還急忙使出全身力氣打井水要滅火，沒想到火完全澆不熄，還越燒越旺。

一旁路過民眾急忙拿來鍋蓋蓋住火源，原本已經不見明火，沒想到店家竟然又把鍋蓋掀開，火勢瞬間就又竄了出來，還有逛街民眾大喊是油鍋起火「不能澆水！」、「不要管它」，但店家仍不顧旁人勸阻，執意用井水滅火。

隨後又有名男子拿來大鐵鍋，直接把大火蓋住，但又再次被店家掀開「不要蓋啦」，鐵鍋還直接滾到老街馬路上，滅火過程險象環生。據目擊攤商表示，疑似是店家操作卡式爐瓦斯罐不慎，沒有卡緊，才造成瓦斯外洩起火，且滅也滅不掉。

新竹縣消防局提醒民眾，若遇瓦斯罐起火，第一步應該是先疏散周遭並通報消防人員到場，其次是移除火源周邊易燃物，再者是使用化學滅火器滅火，或使用大塊的「濕毛巾」直接完全覆蓋火源即可達到隔絕空氣滅火。灑水則因無法阻隔空氣，反而會造成持續燃燒、復燃。

若是遇油鍋、油性起火，可以直接拿鍋蓋蓋住火源，達到阻隔空氣目的，切勿隨手拿起身邊的粉狀物，如麵粉、地瓜粉，一旦倒入粉狀物反而會讓火燒得更旺，也不能拿水澆，只會讓高溫水氣四處噴濺，或帶著起火的油汙四處流竄。

新竹北埔老街瓦斯罐起火，店家試圖打井水滅火但無果。圖／翻攝自臉書「竹東小鎮」
新竹北埔老街瓦斯罐起火，店家試圖打井水滅火但無果。圖／翻攝自臉書「竹東小鎮」

北埔 新竹 老街

延伸閱讀

新竹香山鐵皮工廠陷火海 幸端午連假無人受困

影／大阪造船廠「船隻爆炸起火」！31輛消防車馳援滅火 至少7人受傷送醫

殉職2勇消不在管制站名單 消防局長研判：太急於救人

樓頂狂冒黑煙…台南4樓透天厝雜物燃燒失火 起火原因待釐清

相關新聞

天降瓷磚雨！高雄轎車慘遭砸現場畫面曝光 警方發現「禍首」留了紙條

不時傳大樓外牆磁磚脫落意外！高雄市左營區富國路今天下午突降「瓷磚雨」，磁磚落在停在路邊的轎車車頂和引擎蓋，擋風玻璃部分碎...

詐團投資群組「假冒警察背書」 新北女被騙逾60萬元血本無歸

新北市王姓女子加入投資詐騙群組，面對投資訊息，一開始懷疑是否為詐騙，歹徒卻假冒身分是警察的群友，還出示抓詐團的照片，王女...

基隆祖孫館臉書粉專被骸 遭貼辣妹不雅露胸臀照報警

基隆市政府社會所屬的「基隆祖孫館」臉書粉專日前遭骸客盜走帳號、密碼，今天粉專限時動態一早又被貼出2張名外國的比基尼辣妹，...

北埔老街起火越滅越旺！店家報紙、井水滅火 路人狂勸不聽

新竹縣知名景點北埔老街今天上午發生一起離奇火警，店家疑似操作烹飪器材不慎起火，急忙「蓋報紙、打井水」要滅火，但火卻無法澆...

火勢猛烈冒濃煙！新竹香山鐵皮工廠陷火海 幸端午連假無人受困

新竹市香山區今天下午一處鐵皮工廠發生火警，火勢延燒迅速，消防員抵達現場時，鐵皮工廠第1層已經全面燃燒，面積達200平方公...

影／三重貨車沒綁妥 路口迴轉霎那…30箱雞蛋砸一地

一輛貨車今天上午行經新北市三重區新北大道一段，疑因車斗上的雞蛋箱未繫妥，於路口迴轉時整車雞蛋掉落，導致雞蛋破裂蛋液沾染整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。