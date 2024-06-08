影／老舵手凋零！苗栗龍舟賽首辦訓練營 前機長、工程師都來報名

苗栗全縣龍舟錦標賽將在6月10日端午節當天舉辦，竹南鎮公所承辦20多年，但因老舵手凋零，欠缺「掌舵者」，導致今年參賽隊伍、組別因而減少，鎮公所為此「開先例」辦舵手訓練營，透過網路向各方召募學員，結果還有開飛機的機長來參加，可謂人才濟濟。

竹南鎮公所表示，比賽的中港溪出海口河段受潮汐影響，水流變化大，與水庫、池塘不同，只有多年老經驗的漁民能勝任舵手，但老舵手凋零難覓，前幾年龍舟賽還請出90歲高齡的老舵手來撐場，辦舵手訓練營希望培養新血和人才儲備庫，今年有21人從各地來參加。

訓練營連續三天由4名七、八十歲老舵手帶領接受密集訓練，今天下午結業，學員有開過飛機的機長、科學園區工程師、教育界、軍人及服務業，結業後將先選出4到6人協助今年龍舟賽擔任舵手，比賽競爭激烈的社會組、青工組還是要由老舵手掌舵。

從桃園來的楊昱說，她沒有划過龍舟，但有朋友是龍舟隊選手，會來參加是因覺得「當女舵手很帥」，3天練習感覺「很累」，要划舟還有學掌舵，尤其舵很重，方向很容易就被舵拉走，但老舵手都很認真指導，受益良多。

77歲老舵手邱參合說，他年輕時就會到外海捕烏魚，10級風浪都碰過，但後來魚源減少，還到外地打工，回來後都在中港溪出海口河段捕蟳、土龍，參與龍舟賽已20多年。