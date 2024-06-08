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高虹安帶路端午到新竹玩 明後天南寮舊港還有龍舟競賽

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市南寮舊港9日、10日將舉辦龍舟競賽。圖／竹市府提供
新竹市南寮舊港9日、10日將舉辦龍舟競賽。圖／竹市府提供

正值端午節連續假期，若還沒決定要在哪裡度過嗎，不妨考慮新竹市政府推薦的端午連假旅遊攻略，由市長高虹安帶路，體驗新竹特有的美食與景點，從17公里海岸線、青草湖及動物園，再到鴨香飯、潤餅，明後天南寮舊港還有舉辦傳統的端午節龍舟競賽。

高虹安表示，端午連假恰逢初夏時節，推薦親子家庭一起從新竹最熱門的新竹漁港出遊，先到南寮舊港參與精采的端午嘉年華龍舟競賽，感受濃厚的節慶氣氛，再步行到港邊吃海鮮、放風箏，接著還能到波光市集裡品嘗美食小吃，並騎乘自行車飽覽17公里海岸線風光，享受徐徐海風，感受悠閒的戶外小旅行。

竹市府城銷處長嚴翊琦表示，今年端午節3天連假，9日及10日南寮舊港都將舉辦端午龍舟競賽，端午節當天現場還有豐富的舞台表演、DIY體驗活動等，歡迎民眾一起到新竹過端午。

除了到南寮看龍舟、逛漁港，高虹安建議外地遊客可以坐火車到有百年歷史的新竹火車站，出站後即是擁有300年歷史的新竹舊城區，沿線步行可以參訪知名的國定古蹟迎曦東門城、新竹州廳等，再走到新竹都城隍廟感受信仰文化。

尤其新竹都城隍廟周邊聚集眾多小吃，是外地遊客必訪據點，例如醬汁入味的鴨香飯、配料豐富的潤餅、內餡紮實的城隍包等，各個都是高人氣的排隊店家。

若喜歡青山綠水，高虹安推薦十八尖山踏青，十八尖山是深受市民喜愛的市區郊山，可以散步運動，走累了還有涼亭休憩，接著可以造訪環境清幽的青草湖，享受最熱門的夏日水上活動，體驗SUP立式划槳，或選擇腳踏天鵝船，享受湖光山色。

同時也不能錯過到新竹公園欣賞美麗的麗池水景，再步行至鄰近的新竹動物園，歷史悠久的新竹動物園是新竹人共同的回憶，以寓教於樂的方式結合人文歷史、自然生態、生命教育及終生學習等目的，是提供遊客開拓視野及休閒遊憩的良好場所。

新竹市17公里海岸線風景優美。圖／竹市府提供
新竹市17公里海岸線風景優美。圖／竹市府提供
新竹都城隍廟周邊小吃攤商林立，許多都是新竹傳統美食小吃的代表。圖／竹市府提供
新竹都城隍廟周邊小吃攤商林立，許多都是新竹傳統美食小吃的代表。圖／竹市府提供
青草湖能體驗立式划槳，讓遊客在平靜的湖水上挑戰自己的體力。圖／竹市府提供
青草湖能體驗立式划槳，讓遊客在平靜的湖水上挑戰自己的體力。圖／竹市府提供

新竹 端午節 高虹安

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