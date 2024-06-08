陸上「科技龍舟」有創意 竹縣龍舟賽10日在池和湖登場

新竹縣2024縣長盃龍舟競賽10日將於新豐鄉池和湖登場，今年除了傳統龍舟比賽，還有陸上科技龍舟體驗活動，現場也規畫讓孩子著色畫出划龍舟，要讓大小朋友都能感受到過端午節的樂趣。

縣長楊文科表示，龍舟是展現中華文化的重要指標之一，具有傳統民俗的深刻意涵，同時又能兼具訓練及陶冶身心，今年參加新竹縣龍舟競賽的隊伍多達33隊，將在各組別角逐冠軍獎盃，歡迎民眾前來現場為參賽隊伍加油。

為了讓民眾也能體驗划龍舟，今年在池和宮行政大樓2樓舉辦「科技龍舟」體驗活動，參與民眾可利用體感裝置體驗在陸上划龍舟的樂趣，從端午節當天上午7時30分開放至下午4時為止。

為讓孩子也能參與端午龍舟競賽，教育局長楊郡慈表示，今年也在現場提供龍舟著色圖，12歲以下兒童以水彩、彩色筆、色鉛筆或蠟筆等，不限創作方式，最後將著色成品拍照上傳至新竹縣政府教育局FB粉絲專頁指定貼文留言處即可參與抽獎。

若民眾要前來活動會場，活動當天池和宮周邊道路將進行交通管制，管制路口為西濱公路與池府路口周邊管制、池府路與德源街口、德源街75巷及池府路97巷、175巷；池府路、德源街將備有停車場供民眾停放車輛後，再步行至活動現場。

不過看龍舟賽也不用一定到現場人擠人，為了讓在家的民眾們也能共襄盛舉，今年新竹特別規畫於楊文科縣長的Facebook粉絲專頁全程直播龍舟競賽當天活動，歡迎所有民眾上線為選手加油打氣。