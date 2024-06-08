桃園捷運綠線北段7站2026先行 民代質疑配套措施跟不上

桃園市政府拚捷運綠線在2026年底前先通車，就是綠線北段7個站往機捷方向，接機捷A11坑口站形成T字型，也是捷運初期第一個路網。議員張桂綿和里長指出，大家很期待通車，但是過去多次要求不要到時候捷運通了，周邊的公共設施優化跟不上來，現在看起來一些可以先做的優化工作沒有動靜，讓人擔心捷運搶先通車，環境品質卻沒跟著提升。

市府捷工、交通、工務局表示，中正路及中正北路捷運綠線有交通安全改善計劃，包括人行道變電箱等障礙物移至捷運高架橋下的分隔島，捷工局也會在綠線通車前整合人行道空間，包括學區、交通熱點設定行人專用時相號誌。都發局表示，G12、G13、G13a開發計畫還在彙整意見件階段，里長和議員建議事項都會納入考量增設派出所、交通中隊，預計下半年辦理公展。

張桂綿說，捷運綠線北段7個站除了最南的G11站在桃園區的藝文園區，往北6個站全部在蘆竹、大園區，講要先優化的是蘆竹區中正北路往北G12、G13、G13a、G14，這段全部是高架，現在可以做的優化工作，細項的部分就是在人行道的變電箱、行人穿越道在路中央的庇護島；大項的包括公園綠地、停車場，還有市府原先有意把現在的南竹派出所、交通隊（目前租屋）遷入這個區域，省下每年要花上百萬元租金的開銷，但是目前都沒有動靜。

張桂綿強調，地方上質疑優化工作能先做的卻不做，政府效率不佳，連帶讓人質疑捷運綠線北段7站2026年底前要先行通車，會不會淪為口號。

蘆竹里里長蔡清雲說，捷運綠線周邊的配套措施真的趕快做，像蘆竹里有G13a、G14兩站，市府在G13a和G12、G13車站周邊原有624公頃的開發計畫，現在打算縮小至250公頃，3月一場公展前座談會引起不少地主抗議。他看市府的草案G13a站周邊規畫產業園區，說穿就是工廠。

「怎麼會因為有捷運站，工廠要變多的道理？」蔡清雲強調這裡是蘆竹區的中心，過去還曾規畫新的行政園區，雖然後來沒進展，但意味有成為蘆竹新都心的條件，尤其面對南崁發展飽合，蘆竹里有兩個捷運站，絕對可以成為第二個南崁都心，打造高品質宜居的環境，但市府的都計草案卻在G13a站周邊畫產業園區，有違都市發展的常理。