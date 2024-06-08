竹市遏止違規廣告 累犯最高罰30萬

新竹市整體房市交易熱絡，街頭電桿、電箱常見違法張貼售屋廣告，環保局去年至今年5月拆除逾11萬件，依廢棄物清理法開罰6千元，仍難遏止亂象，昨天決定採取更嚴厲的手段，累犯者將依不動產經紀業管理條例重罰，最高罰金30萬元；地方房仲業者對市府做法無意見，但擔心同業惡性競爭，遭假廣告誣陷受罰。

新竹市違規小廣告數量驚人，即使結合民力一起清除仍難徹底消滅，假日常見一根電桿貼了2、3張廣告，甚至有人邊騎車邊貼，完全沒停下來，不僅影響市容，也對交通造成一定程度威脅。

市長高虹安表示，為了實現美感新竹，必須嚴加管制違規張貼廣告行為，現在合法行銷管道多元，建議業者捨棄舊有張貼廣告習慣，一起維護美麗市容。

環保局去年清除違規廣告逾11萬張，依違反廢清法開罰有153件，然因罰金最高僅6千元，相比成交一間房屋利潤甚微，所以難以遏止。為此，環保局決定未來違法張貼廣告的累犯，將以業者刊登廣告沒註明經紀業名稱，移請地政處依不動產經紀業管理條例第21條第2項裁罰，罰金從6萬到30萬。

新竹在地房仲表示，現在網路發達，多數同業已改用社群網站或通訊軟體群組行銷，宣傳效果好，成本也低，正規業者幾乎不用沿路張貼廣告宣傳了，但會擔心同業製作假廣告陷害。

環保局表示，若房仲彼此製作假廣告互相陷害，此涉及刑事偽造文書罪，若查證屬實，也會移請警方查辦。