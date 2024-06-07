影／苗栗財政中央控管多年 鍾東錦：解除控管非急事
苗栗縣財政困窘，到5月底負債仍高達560億，也是目前唯一財政由中央控管的縣市，非法定社福等支出受限，縣議員鄭秋風今天總質詢「追問」 何時才能解除控管？縣長鍾東錦雖明確答覆「一年後 」，但他也認為現在財劃法修法版本多，如果地方少要一點，中央也留一點，透過協商才可能完成修法，吵鬧解決不了問題，「能成事才是正道」。
鄭秋風提出各黨派及區域立委自行提出財劃法修法方案，詢問如果依國民黨版本，苗栗1年可增加多少錢，財政處表明會增加約100億，對地方會有相當大幫助。主計處強調，對縣府編列預算有助益，但財主單位都無法答覆脫離控管的時間表。
鄭秋風強調，苗栗受財劃法統籌分配稅款的不公待遇已有2、30年，他呼籲縣長聯合各縣市首長，到立法院表達地方意見，議會也應聯合起來，在立法院審預算時去旁聽「加油打氣」。
鍾東錦答詢說，如果100億撥下來，苗栗應可立即脫離財政管控，這筆進帳可讓財政活絡起來，但地方如果要得太多，中央也會有很多招數來拖延，他不認為地方需要額外動員，財劃法要修法，中央和地方應透過協商來促成，否則空有法案卻「看得到吃不到」會更痛苦。
鍾東錦在質詢結束後受訪表示，其實財劃法如通過，苗栗是否要立即爭取解除財政控管，還是要考慮一下，雖然財政被中央控管不太好聽，但也有好處，苗栗縣各項建設案地方自籌款只要15％，中央提供優惠，如果解除控管就可能翻倍成30％，因此是不是要解除控管並不急， 他倒是希望執政黨、在野黨透過協商解決，打架鬥爭的方式並不妥適。
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