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賺400元車資挨罰10萬扣雙照 苗栗高鐵站區查獲「白牌車」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗監理站稽查人員下午會同警方在苗栗高鐵站，查獲一輛黑色「白牌車」載客，開出10萬元罰單並吊扣車輛牌照及駕照。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站稽查人員下午會同警方在苗栗高鐵站，查獲一輛黑色「白牌車」載客，開出10萬元罰單並吊扣車輛牌照及駕照。圖／苗栗監理站提供

苗栗監理站稽查人員今下午會同警方，在苗栗高鐵站附近攔檢可疑車輛，發現1輛黑色「白牌車」載乘客到高鐵站準備下車，經分別訪談乘客及中年男性駕駛，乘客坦承由竹南至高鐵站付費400元，稽查人員開出10萬元高額罰單，並吊扣車輛牌照及駕照。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業的車輛牌照、汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，盼以重罰遏止白牌攬客歪風，保障合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站表示，去年在縣內共取締白牌車違法載客共10件，今年已有5件，白牌車駕駛使用車輛沒投保乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，如果發生事故將求償無門，千萬不要為一時方便搭乘白牌車。

苗栗監理站稽查人員下午會同警方在苗栗高鐵站，查獲一輛黑色「白牌車」載客，開出10萬元罰單並吊扣車輛牌照及駕照。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站稽查人員下午會同警方在苗栗高鐵站，查獲一輛黑色「白牌車」載客，開出10萬元罰單並吊扣車輛牌照及駕照。圖／苗栗監理站提供

監理站 計程車 高鐵

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