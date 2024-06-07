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苗栗縣國中會考榜首「翻倍」 照南、建臺「雙榜首」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國中會考成績公布，苗栗縣今年有7人獲得5A10+寫作6級分的滿分佳績，榜首人數創近年新高，示意圖。聯合報系資料照片
國中會考成績公布，苗栗縣今年有7人獲得5A10+寫作6級分的滿分佳績，榜首人數創近年新高，示意圖。聯合報系資料照片

國中會考成績今天公布，苗栗縣今年有7人獲得5A10+寫作6級分的滿分佳績，人數創近年新高，5A10+人數也比去年增加27%，各科待加強的比例大幅降低。縣府強調，在各項計畫挹注及各校持續努力下，拔尖與扶弱的教育政策已逐步展現成效。

今年竹苗考區會考報名人數有1萬5337人，苗栗縣應屆考生4425人， 苗栗縣有7名考生獲得5A10+寫作6級分的榜首成績，分別是縣立苑裡高中國中部賴以甯、建臺高中國中部江沂庭及郭子妍、君毅高中國中部賴宇揚、大湖國中牛淳箴、照南國中張心又、陳岱亨，榜首總人數比年3人翻倍成長；照南國中、建臺國中部都出現「雙榜首」好成績。

縣長鍾東錦表示，縣府近年來積極推動各項學力提升計畫，除「拔尖」之外，對「扶弱」更不遺餘力，各科待加強的比例持續下降，其中表現最亮眼的分別是英文、國文及自然科，五科待加強比例都下降的學校有文英國中、新港國中小、南庄國中及鶴岡國中。從各科待加強比例持續下降的現況，可看出縣內各項教育計畫已有顯著成效；期許學子邁入下一個學習階段，能繼續保持學習的熱情，展現更多元、適性、亮眼的學習表現。

會考 苗栗縣 鍾東錦

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