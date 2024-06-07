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新竹房仲違規廣告多 市府科技執法最高罰6千元

中央社／ 新竹市7日電

新竹市房市交易熱絡，新竹市環保局今天表示，不少房仲涉違規張貼廣告影響市容，將以不定點移動式科技執法取締違規張貼廣告，並依法處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

新竹市政府今天發布新聞資料指出，市內近年新建案不斷推出，中古屋銷售熱絡，違規廣告也隨之增加，嚴重影響市容。

香村里環保志工隊表示，維護社區環境時，假日期間電線桿經常出現房仲廣告，更誇張的是1根電線桿上竟被貼2至3張廣告，甚至看到邊騎著摩托車邊沿路張貼廣告行為，這種行為非常危險，且嚴重影響市容觀瞻。

環保局指出，為維護市容美觀與環境整潔，需要發揮公私協力的合作精神，除了透過密布在里鄰社區的民眾，協助撕除違規廣告物之外，清潔隊員也執行拆除違規廣告，經統計去年至今年5月，拆除件數高達11萬292件。

違規廣告物影響市容，環保局表示，將採取不定點移動式科技執法取締違規張貼廣告行為，違規者將依廢棄物清理法處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

環保局指出，提醒民眾及業者切勿以身試法，要捨棄舊有黏貼廣告的習慣，改採其它宣傳方式，例如電子行銷等，同步落實節能減碳。

新竹市環保局長江盛任告訴中央社記者，為提高環境品質，今年也舉辦撕除廣告回饋禮券，鼓勵民眾共同動手撕廣告維護市容，詳情可洽竹市環保局。

廣告 房仲 新竹 環保局長

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