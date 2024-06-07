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桃捷綠線主線車站命名 6/11起開放全台票選

中央社／ 桃園7日電

桃園捷運綠線主線車站命名活動已完成徵名，第2階段票選活動將在6月11日至24日舉行，全台民眾皆可透過線上投票為15座車站命名，投票結果經審議後，預計8月底公布正式名稱。

桃園市政府捷運工程局今天向媒體表示，桃園捷運綠線主線車站命名活動，第1階段徵名活動已於今年3月結束，15座車站平均每座收到355個名稱，經由地方區公所確認後，已篩選出多個候選站名。

捷工局表示，第2階段站名票選活動將在6月11日至6月24日舉行，為期14天，採取線上投票（活動網址：https://greenlineivoting.tycg.gov.tw），每人每天皆可參加1次活動，每天可針對單一或多個想要命名的車站進行投票。

捷工局說，站名票選活動結束後，投票結果會先提報市府評審小組進行最終審議，預計今年8月底公布綠線主線各個車站的正式名稱。

捷工局也說，參與第1階段的民眾，會從通過篩選站名的提名者中抽出5人，各贈送智慧型手機1支；第2階段的投票則有機會抽中日本5日遊雙人套票、桃園大溪高級度假飯店住宿券等100多個好禮，投票次數越多中獎機會越高，輸入桃園市民卡號還可額外加乘提高中獎機率。

投票 捷運 桃園

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