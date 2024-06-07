美式大賣場竹市府內辦試吃挨轟 高虹安：確實不妥

民進黨新竹市議員林盈徹今披露，新竹市府教育處今年初竟邀請美式大賣場人員，在上班時間直接在市府內辦「試吃活動」，痛批根本是把市府辦公室當大賣場分店「目無法紀」。市長高虹安回應「確實不妥」，將徹查了解。

高虹安表示，市府會議室一定是以公務目的進行使用，對於議員質詢提供的資料，市府會回頭檢討，並詢問相關參與人員，釐清當天舉辦活動的狀況，並了解是否有盈利，市府一定會調查，因為不管是教育處或其他局處，市府確實應該使用在公務開會。

據了解，美式大賣場前來市府擺攤辦試吃發生在今年1月15日，新竹市府教育處某科長在公務群組發布訊息，指出美式大賣場要前來辦試吃，邀請各科室市府同仁前來參與，現場美式大賣場人員在會議室桌上擺滿試吃品，甚至還有辦會員卡的宣傳文宣。

林盈徹批，這起試吃活動就辦在前教育處長陳木金任內，科長竟公然在公務群組發布訊息，還是在上班的公務時段。他質疑難道新竹市府都不用辦公，上班時間都在吃喝玩樂，還能找美式大賣場的人來擺攤「這樣的行為沒有違法嗎？」

他建議高虹安，如果這樣美式大賣場直接來市政府會議室辦試吃活動的行為被縱容，是不是乾脆以後市府開市政會議，就直接由高虹安帶領，在市府第一會議室辦試吃就好。他說「如此目無法紀的行徑，難怪教育處會頻頻出包」。