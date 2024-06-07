桃園西瓜、香瓜田5月逢大雨影響果實 逾55公頃傳災情

桃園現在是西瓜、香瓜產季，不過受5月下旬豪雨影響，新屋區及觀音區瓜田陸續傳出西瓜授粉不良、著果率不佳，及洋香瓜、香瓜葉面破損、果實腐爛農損災情。

區公所陸續通報，農業局今天表示，日前邀集農業部桃園區農業改良場、農業部農糧署北區分署及新屋、觀音區公所至災農地勘查災損情況，總計3項瓜果災損面積逾55公頃，受害率平均達32%，6月5日速報請農業部依農業天然災害救助辦法公告為現金救助地區，救助金額為西瓜每公頃補助6萬2000元；洋香瓜、香瓜每公頃補助8萬元。

農業部桃園區農業改良埸助理研究員賴昭宏說，瓜果受到豪雨侵襲後，易造成授粉不良致著果不佳，及強風雨勢造成葉面破損，應加強田間排水及病害防治，以避免瓜藤及果實腐爛之災損。

農業局長陳冠義說明，新屋區洋香瓜及觀音區西瓜是桃園市重要的特色農產品，市府每年都會在蓮花季主會場舉辦「西瓜評鑑促銷瓜王爭霸戰」及輔導新屋區舉辦「洋香瓜評鑑行銷推廣活動」，促進地方農業及觀光發展。此次災損嚴重，影響瓜農生計，市府將以從優、從寬、從速原則 ，核定天然災害現金救助金，以減輕瓜農負擔。未來農業局將持續加強對果農辦理病蟲害防治及田間栽培技術訓練講習，以穩定生產。

陳冠義表示，將持續推動智慧農業，利用智慧農業聯合防災平台，設置的微氣象站環境資訊顯示，提前預警發布防災訊息予各產銷班農民，做好防災準備措施，降低農產損失。也呼籲其他區種植西瓜、洋香瓜及香瓜農友，倘近期仍有受豪雨影響致農作物受災，請儘速通報轄區公所農經課，後續農業局會再依天然災害救助相關規定，向農業部建議現金救助公告。