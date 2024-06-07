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楊梅直達林口9002客運停駛！替代路線也缺司機改10月底上路

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅至台北的9002國道客運為楊梅居民往返林口長庚醫院重要交通工具，桃園交通局研擬新路線「楊梅-桃園長庚醫院轉運站-三重」，原訂今年6月底開始行駛，不過因缺司機展延，預計10月底可上路。圖／業者提供
桃園楊梅至台北的9002國道客運為楊梅居民往返林口長庚醫院重要交通工具，桃園交通局研擬新路線「楊梅-桃園長庚醫院轉運站-三重」，原訂今年6月底開始行駛，不過因缺司機展延，預計10月底可上路。圖／業者提供

桃園楊梅至台北的9002國道客運為楊梅居民往返林口長庚醫院重要交通工具，不過先前代駛的業者無意願承接，為滿足地方需求，桃園交通局研擬新路線「楊梅-桃園長庚醫院轉運站-三重」，原訂今年6月底開始行駛，不過因缺司機展延，預計10月底可上路。

交通部公路局所轄三重客運與新竹客運聯營國道客運9002路線，因營運業者連年虧損業者財務困難無力經營，經交通部同意於2021年5月許可證屆期不續營，並請既有業者繼續代駛，交通部多次公開徵求邀請全國各客運業者參與經營，仍無新業者有籌設意願，故9002路線代駛到前年12月31日止，去年元旦正式停駛。

市議員鄭淑方表示，9002客運為當地長者仰賴去長庚的主要路線，停駛後民眾相當不方便，希望交通局一定要讓替代路線盡速上路，嘉惠地方民眾。

桃園交通局說，交通局規畫新闢「楊梅-經桃園長庚轉運站-捷運三重國小站」路線，以作為9002停駛替代路線，經去年10月19日召開桃園市區客運審議會評選，由亞通客運取得優先籌備期至今年4月30日止，因駕駛員不足，亞通客運依法申請籌備期展延6個月至今年10月30日止，籌備完成後提供服務。

交通局表示，新路線營運時間上午6時至晚上10時許，平日往返共36班次、假日往返共32班次，楊梅火車站、長庚轉運站、捷運三重國小站，單躺里程52公里估算，全票約132元。

桃園 長庚

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