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八德三元宮愛心粽年年增加 今年攜手企業分送上萬顆

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
八德三元宮除了每年農曆二月初二土地公誕辰的祈龜活動，連續6年的愛心粽捐贈活動也慢慢變成廟方年度大事，除了祈龜的壽龜年年成長變大，愛心粽數量也隨民間響應年年增加。記者陳俊智／攝影
八德三元宮除了每年農曆二月初二土地公誕辰的祈龜活動，連續6年的愛心粽捐贈活動也慢慢變成廟方年度大事，除了祈龜的壽龜年年成長變大，愛心粽數量也隨民間響應年年增加。記者陳俊智／攝影

端午將至，桃園市八德區三元宮關懷地方弱勢家庭，近日與在地企業合作，攜手準備上萬顆粽子，今天上午舉辦「關懷弱勢愛心送粽」捐贈活動，將由八德區公所、里長及社區關懷協會等單位幫忙分送，讓所有人都能開心過節，傳遞社會正能量。

八德三元宮主祀三官大帝，建廟至今逾百年歷史，是地方重要信仰中心，香客絡繹不絕，除了每年農曆二月初二土地公誕辰的祈龜活動，連續6年的愛心粽捐贈活動也慢慢變成廟方年度大事，祈龜的壽龜年年成長變大，愛心粽數量也隨民間響應年年增加。

三元宮今年與乾亨不鏽鋼股份有限公司等企業與善心人士攜手合作，準備上萬顆愛心粽送給地方弱勢家庭及團體，對象包括八德殘障教養院、景仁殘障教養院學和八德51里的弱勢家戶，家戶由鄰里長代轉。另感念員警及公部門人員辛勞，也特別幫八德分局及八德區公所人員準備，聊表敬意與謝意。

三元宮主委、桃園市議員呂林小鳳表示，愛心粽算不上貴重禮物，但每顆粽子都有三元宮與志工滿滿愛心與人情味，希望大家共享佳節氣氛；八德區長蔡豊展表示，感謝三元宮熱心公益之餘，不忘慰勞公所人員，收到的員工都備感溫馨。

八德三元宮除了每年農曆二月初二土地公誕辰的祈龜活動，連續6年的愛心粽捐贈活動也慢慢變成廟方年度大事，除了祈龜的壽龜年年成長變大，愛心粽數量也隨民間響應年年增加。記者陳俊智／攝影
八德三元宮除了每年農曆二月初二土地公誕辰的祈龜活動，連續6年的愛心粽捐贈活動也慢慢變成廟方年度大事，除了祈龜的壽龜年年成長變大，愛心粽數量也隨民間響應年年增加。記者陳俊智／攝影
八德三元宮除了每年農曆二月初二土地公誕辰的祈龜活動，連續6年的愛心粽捐贈活動也慢慢變成廟方年度大事，除了祈龜的壽龜年年成長變大，愛心粽數量也隨民間響應年年增加。記者陳俊智／攝影
八德三元宮除了每年農曆二月初二土地公誕辰的祈龜活動，連續6年的愛心粽捐贈活動也慢慢變成廟方年度大事，除了祈龜的壽龜年年成長變大，愛心粽數量也隨民間響應年年增加。記者陳俊智／攝影
八德三元宮除了每年農曆二月初二土地公誕辰的祈龜活動，連續6年的愛心粽捐贈活動也慢慢變成廟方年度大事，除了祈龜的壽龜年年成長變大，愛心粽數量也隨民間響應年年增加。記者陳俊智／攝影
八德三元宮除了每年農曆二月初二土地公誕辰的祈龜活動，連續6年的愛心粽捐贈活動也慢慢變成廟方年度大事，除了祈龜的壽龜年年成長變大，愛心粽數量也隨民間響應年年增加。記者陳俊智／攝影

愛心 桃園 粽子

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