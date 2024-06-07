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竹市房市熱違規小廣告貼滿街頭　市府嚴查取締

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市街頭電桿可見四處懸掛不動產廣告。圖／新竹市府提供
新竹市街頭電桿可見四處懸掛不動產廣告。圖／新竹市府提供

新竹市整體房市交易熱絡，使得房仲張貼的街頭違規小廣告四處可見，新竹市環保局統計去年至今年5月拆除超過11萬件街頭小廣告，去年由民眾參與的「拆廣告兌好禮」也收到近4萬件，嚴重影響市容，市府擬祭出30萬元以下重罰，嚇阻違規行為。

新竹市環保局表示，違規廣告物衝擊市容觀瞻，將採取不定點移動式科技執法取締違規張貼廣告行為，並依廢棄物清理法處1200元以上、6000元以下罰鍰，也將運用跨單位合作機制，結合地政單位，依不動產經紀業管理條例，裁罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

據了解，新竹市清潔隊員去年至今年5月執行拆除違規廣告，拆除件數就高達110292件。有環保志工指出，假日期間電線桿常會出現房仲廣告，更誇張的是一根電線桿上竟被貼2至3張廣告，甚至看到邊騎著摩托車邊沿路張貼廣告，這種行為非常危險，且嚴重影響市容觀瞻。

環保局去年辦理「拆廣告兌好禮」活動，民眾熱心參與，共計清除違規小廣告3萬9600件，今年同樣舉辦撕廣告換禮券的活動，鼓勵全民總動員一起維護市容，提供1000份百元禮券，從6月15日至8月15日供民眾參與兌換。

環保局長江盛任表示，民眾可參與撕除新竹市轄內違規張貼懸掛的街頭違規小廣告，包含仲介房屋、土地買賣、抽水肥、鐵捲門、借貸廣告，其中又分為2大類，貼紙與紙板，紙板類（紙板、塑膠板、珍珠板）為每3公斤可換1份禮券，貼紙類為每1公斤可兌換1份禮券。

民眾兌換禮券的方式有2種，第1種方式由里長統一申請兌換，環保局將排定日期派員至里集會所或里辦公處進行兌換。第2種方式由民眾自行至環保局兌換，於每周二及周四的上午9時至12時可到環保局環境衛生管理科兌換。

市長高虹安表示，為了實現美感新竹，必須嚴加管制違規張貼廣告行為，才能讓民眾擁有清新乾淨的生活環境。提醒民眾及業者，應使用合法廣告方式達到行銷目的，建議捨棄舊有張貼廣告的習慣，改採其他宣傳方式，如電子行銷。

廣告 新竹 環保局長

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