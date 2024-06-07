過端午吃粽4小撇步！ 新竹縣府推出健康飲食地圖

因應端午節將至，許多餐飲業者也會紛紛推出各式種類的粽子，如北部粽、南部粽及粄粽等，新竹縣政府衛生局提供吃粽4小撇步，要讓民眾能夠應景吃粽又顧健康；縣長楊文科也提醒吃粽時要細嚼慢嚥，避免一餐吃進太多顆粽子，變成身體負擔。

縣府衛生局表示，吃粽4技巧包括第一選擇高纖食材，飲食添加全穀雜糧(如五穀米、燕麥)取代白糯米，並使用高纖餡料，建議增加竹筍、香菇等食材為主的養生粽而非傳統高熱量的粽子。第二熱量控制為1顆肉粽約為500至600大卡，幾乎等於一個便當的熱量，若一餐吃下2顆肉粽熱量就有1000大卡了，因此建議每日以不超過1顆粽子為宜，適量取代部分主食。

第三為減少添加醬料，鹹粽子本身已經有味道，建議食用時不沾醬，若再沾醬，除增加熱量攝取，含鈉量也可能過高，對有高血壓、腎臟病或心血管疾病患者增加健康負擔。第四為增加蔬果攝取，天天五蔬果，搭配蔬菜水果食用能幫助腸胃蠕動、增加飽足感外，也能達均衡飲食的目的。

除過節外，平時飲食選擇也很重要，為提供外食民眾方便選擇健康飲食，衛生局也在官網上建置健康飲食地圖，增進民眾選購健康飲食的便利性，讓民眾三餐在外時也能有更好、更健康的選擇。