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卓蘭果園遭獼猴肆虐 苗縣府：輔導防治爭取補償

中央社／ 苗栗縣7日電

苗栗縣卓蘭鎮高接梨進入套袋階段，有果園遭台灣獼猴肆虐，損失慘重。苗栗縣政府農業處今天表示，除輔導果農架電網防治，對於獼猴、山造成農損，爭取中央建立補償機制。

卓蘭鎮內灣地區果農廖慶輝指出，今年台灣獼猴危害特別嚴重，剛套袋完成的高接梨，還來不及成熟採收，被猴群撕開啃食，果園內只剩下滿地保護袋；另一頭正要準備採收的桃子，也被獼猴吃的一顆不剩。

廖慶輝說，正常1棵梨樹原本可收成150顆左右水梨，經猴群肆虐後，有的只剩零星7、8顆，有的甚至只有2顆，慘不忍睹，平均1棵梨樹初估損失新台幣8000元至1萬元。

廖慶輝表示，為了驅趕獼猴，有果農自製「炮台」，利用瓦斯與火星塞產生氣爆發出的巨大聲響，讓獼猴不敢接近，但往往只有第1次有用，第2次就沒有效果，也嘗試擺出香蕉希望猴群吃飽快走，但獼猴今天吃飽，過幾天又來，「真的無奈」。

苗栗縣政府農業處長陳樹義今天受訪表示，架設電圍網為目前認定較為有效防治猴害的方式，建議該農園申請加入台灣獼猴防治電網計畫。

陳樹義說，台灣獼猴採果、山豬挖掘農作物，常常造成嚴重農損，除了輔導果農加入台灣獼猴防治電網計畫，透過電圍網和驅猴炮阻絕獼猴入侵外，也將行文農業部，建議針對獼猴、山豬危害農作部分，建立補償機制，減輕農民的損失。

台灣獼猴 苗栗縣

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