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竹縣百戶受助弱勢家庭 新竹物流捐助端午物資宅配到家

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹物流公司回饋社會，端節準備100台電風扇及100包6公斤裝白米，連日來透過宅配將愛心物資送到竹縣100戶弱勢家庭手中。圖／新竹縣政府提供
新竹物流公司回饋社會，端節準備100台電風扇及100包6公斤裝白米，連日來透過宅配將愛心物資送到竹縣100戶弱勢家庭手中。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府辦理三節愛心宅配捐贈活動，今年端午佳節將至，新竹物流特別準備100台電風扇及100包6公斤裝白米，連日來透過物流宅配將愛心物資送到縣內100戶弱勢家庭手中，另縣府發放端午1000元禮金10日入帳。

縣長楊文科表示，生根在地80年的新竹物流在董事長許育瑞的帶領下，成長茁壯走向國際，並長期捐助關懷地方扶弱濟貧，最近8年來還與縣府結合，在春節、端午節及中秋節辦理愛心宅配捐贈活動，累積捐贈市值金額達328萬元，是企業回饋社會的典範。

縣府社會處表示，100戶受助名單由社工人員評估符合弱勢濟助條件，推薦給新竹物流，希望將資源做最充分地發揮，讓愛心確實送到弱勢亟需受助者手中。

另外，縣府編列低收入戶的春節、端午節及中秋節慰問金，今年端午節慰問金1000元，將於6月10日自動撥入低收入戶家庭帳戶。

社會處並指出，政府力量有限，民間資源無窮！為彌補社會救助體系的不足，社會處設有物資銀行及新竹縣社會救助金專戶，如欲捐贈物資或愛心捐款，可洽社會處社會救助及社工科(03-5518101#3221、#3237)

愛心 新竹 物流

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