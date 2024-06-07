竹科發展帶動 苗栗竹南、頭份房價飆漲

受竹科發展帶動，清華安富房價指數顯示，苗栗縣近1年房價年漲幅達21%，全台第一。議員鄭聚然昨在議會質詢有感「本地人買不起，8、9成是新竹人外溢置產」，要縣府釋出台61線沿線農地平抑價格，讓苗栗人買得起。縣府回應正通盤檢討都計公設保留地，並向中央反映國土計畫分區畫設事宜。

苗栗縣竹南鎮、頭份市「苗北雙城」近來房地飆漲，依縣府公布今年第一季房產實價登錄資料，頭份昌隆廣場、八德二路一帶建案均價每坪破30萬元，竹南鎮照南國小住宅大樓，均價每坪32.29萬元。

鄭聚然有建商背景，質詢時表示竹南、頭份地區，去年一坪還2、30萬元，今年已3、40萬元，7年前他在竹南鎮郊區海口里公寓建案，36坪賣4、500萬元沒人要，現在類似建案上千萬搶著要，觀察不少是新竹人外溢到此置產。

鄭聚然認為土地資源缺乏，政府雖辦理公設保留地解編，但土地還是集中在市區，效益不大，竹南郊區的海口里等台61線沿線許多農地荒蕪，應趁國土計畫國土功能分區畫設調整，擴大可蓋住宅腹地。

此外，鄭聚然也提到，房價高漲原因還有原物料漲又缺工，國稅的房屋稅、土地增值稅「兩稅合一」，前兩年最高稅率45%，建商轉嫁到民眾，苦了地方、肥了中央。

縣府工商發展處長詹彩蘋、稅務局長黃國樑等人答詢回應，竹南頭份都市計畫變更52處公共設施保留地，目前進行第4次通盤檢討，初步釋出農地22.68公頃。至於國土計畫分區畫設及兩稅合一降稅等議題，將會評估並向中央反映地方心聲。